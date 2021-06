Estratégias para conter o avanço do novo coronavírus no Espírito Santo fizeram com que o comércio precisasse fechar as portas em meio à quarentena exigida pela pandemia. Alguns estabelecimentos suspenderam o funcionamento por um período. No entanto, outros não suportaram o impacto da crise e encerraram as atividades definitivamente.

Pensando em ajudar o setor que tanto foi afetado pela pandemia a vencer o momento desafiador, a Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Espírito Santo (FCDL|ES) desenvolveu a campanha “Quando você se cuida aí, nosso comércio abre as portas aqui”, uma ferramenta para auxiliar o comércio a superar as dificuldades impostas pela Covid-19, e conta com o empenho de quem tem o papel fundamental na retomada da economia: você, consumidor.

Na próxima segunda-feira, 14, será realizado o Dia D de Conscientização, às 10h00, simultaneamente em todas as cidades do Estado que contam com os serviços das Câmaras de Dirigentes Lojistas. Em Cachoeiro, o ponto de partida será em frente ao Shopping Cachoeiro.

A ação disponibilizará peças de divulgação em veículos de comunicação e redes sociais, além da distribuição de bottons e cartazes nas ruas e estabelecimentos.

A mobilização tem objetivo reafirmar a importância dos cuidados que devem ser mantidos pela população não só no comércio, mas em todo os ambientes, para que os estabelecimentos capixabas possam permanecer de portas abertas. Por isso, queremos firmar um pacto social com a comunidade.

Quando toda sociedade obedece às regras, isso contribui para a queda de casos e, consequente, na ampliação dos horários de funcionamento dos estabelecimentos. Com as boas práticas da população, o desenvolvimento da cidade é garantido, a economia melhora e os trabalhadores do comércio se mantém no emprego.

Os Associados deverão retirar o kit da campanha na sede da CDL Guarapari.

Maiores informações: 27 3361-5622 / 99983-5772

