O governador do Estado, Renato Casagrande, participou, na manhã deste domingo (13), do ato simbólico que marcou o início da aplicação das primeiras doses no Dia D de vacinação para o estudo de efetividade do uso da meia dose da vacina AstraZeneca na população vianense de 18 a 49 anos. A Campanha Viana Vacinada deve imunizar até 35 mil pessoas contra o novo Coronavírus (Covid-19) em uma iniciativa pioneira no País.

O estudo denominado “Efetividade, Segurança e Imunogenicidade da Meia Dose da Vacina ChAdOx1 nCoV-19 (AZD1222) para Covid-19” combina vacinação com meia dose no público definido, além de acompanhamento da resposta imune e sequenciamento genético da Covid-19.

“Um domingo de muita alegria para Viana, para o Espírito Santo, para o Brasil e para a ciência mundial. Esse Dia D é muito importante para proteger a população vianense contra essa doença, mas se mostra ainda mais relevante para a ciência. Temos mais de cinco bilhões de pessoas no mundo que estão sem vacina. Se atingirmos os resultados que esperamos, vamos produzir um efeito social-econômico extraordinário. Certamente será um benefício sem precedentes para todo o mundo”, destacou o governador.

Casagrande defendeu que o Brasil volte a liderar o continente na produção de vacinas, servindo de exemplo às demais nações. “Quantos países pobres não têm condições de vacinar suas populações e por isso são dependentes de outras nações. O Brasil deveria estar liderando a América, fornecendo vacina para os países vizinhos. A vacina hoje virou um instrumento de diplomacia mundial. O momento é de integração de todos os órgãos e de fortalecimento do SUS, demonstrado de forma cabal que a ciência vai seguir salvando as vidas, como sempre fez em toda história”, pontuou.

O ato também foi acompanhado pelo secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, que destacou o ineditismo da ação. “Hoje é um dia de esperança e também um dia inédito na história do Espírito Santo. Estudos ousados como esse apontam um novo caminho para a imunização da população, hoje sedenta para exercer seu direito de ser vacinada. A qualidade e profundidade desse estudo demonstra o que o Sistema Único de Saúde é capaz de produzir em favor da população”, declarou.

Nésio Fernandes fez um agradecimento a todos os profissionais de saúde que fazem parte desta iniciativa. “Destaco a liderança da professora Valéria Valim, que tem destaque no SUS e muito nos orgulha. Agradeço a missão da OPAS [Organização Pan-Americana da Saúde] pelo apoio e a todos os servidores da Saúde. A população de Viana escreve seu nome na história para o bem de todos os brasileiros”, complementou o secretário da Saúde.

A coordenadora do estudo, professora e médica Valéria Valim agradeceu em nome dos pesquisadores a confiança na realização deste estudo de grande importância tanto para cidade quanto para o Brasil. “Agradecemos a todos os trabalhadores do SUS por esse grande esforço de três semanas para realização dessa vacinação em massa e também de todas as instituições envolvidas no desenvolvimento do estudo”, afirmou.

“O Espírito Santo tem sido parceiro em muitas coisas, mas principalmente em inovação. A união de todas as pessoas que acreditam em suas autoridades. Na OPAS, trabalhamos para a saúde das pessoas, para que ninguém fique para trás. Nessa longa e difícil pandemia que colapsou o mundo inteiro, desde os mais ricos até os mais pobres, muitas pessoas perderam entes queridos. Mas, nós, como seres humanos, sempre temos esperança e a vacinação é essa esperança”, ressaltou a representantes da OPAS no Brasil, Socorro Gross Galiano.

Socorro Gross reforçou que o trabalho é para que toda a população mundial seja vacinada e o estudo pode ser uma chave para aumentar a disponibilidade de vacinas. “O SUS é muito importante e a união de suas autoridades é muito importante. É a vacinação que vai trazer a alegria de poder abraçar os nossos pais, de que os nossos filhos retornem às escolas, dos jovens de viver e de nos sentirmos novamente protegidos. Vamos juntos, pois só assim vamos mudar o rumo dessa pandemia”, afirmou.