A Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) recuperou, nesta quarta-feira (14), um veículo Toyota yaris que foi roubado, minutos antes, por dois indivíduos em uma padaria localizada na principal avenida de Jacaraípe. A recuperação do automóvel ocorreu no bairro Feu Rosa, na Serra. O monitoramento dos locais por onde o veículo estava sendo dirigido só foi possível por conta do Programa Cerco Inteligente, do Governo do Estado.

Na manhã desta quarta-feira (14), dois suspeitos entraram em uma padaria localizada na Avenida Abdo Saad, em Jacaraípe, na Serra, com a menção de estarem armados. Os dois indivíduos roubaram o caixa do estabelecimento comercial e o veículo de uma das clientes.

Em posse da placa do automóvel, o operador do Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes-190), que opera o Cerco Inteligente, realizou as devidas análises proporcionadas pela ferramenta, repassando a informação de onde estaria o veículo.

Após o recebimento dos dados, equipes da Polícia Militar se dirigiram ao ponto indicado. O carro foi encontrado abandonado na Rua Eucalipto, no bairro Feu Rosa, na Serra. A guarnição realizou buscas por toda a região, mas nenhum suspeito foi localizado no momento do fato.

O veículo foi guinchado para um pátio credenciado do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES), localizado na Serra. A ocorrência foi entregue na Delegacia Especializada de Furtos e Roubos de Veículos (DFRV).

Cerco Inteligente. O monitoramento dos locais por onde o veículo estava sendo dirigido só foi possível por conta do Programa Cerco Inteligente, um sistema integrado de monitoramento e combate aos crimes de trânsito, ambientais, fiscais e de segurança pública. Com equipamentos de alta tecnologia que geram informações em tempo real, o Cerco Inteligente foi idealizado para garantir a segurança dos capixabas e evitar a evasão de recursos e fraudes fiscais.

O sistema consiste em captar, por meio dos equipamentos instalados nas rodovias, o peso total, por eixo e por roda, de veículos que trafegam no Estado, sem a necessidade de o veículo se deslocar da via, podendo trafegar a até 100 quilômetros por hora; a placa, por meio de uma câmera de leitura; e outras características do veículo – cor, marca, modelo, velocidade, adesivos e outras marcas –, por meio de uma câmera de contexto.