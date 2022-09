O vereador Izac Queiroz criticou, por meio de suas redes sociais, o projeto de Lei do prefeito Edson Magalhães que não quer usar 50% da verba para equipar o hospital Cidade Saúde. O vereador afirma que o prefeito mais uma vez não respeita à Câmara Municipal e a população de Guarapari.

50% para o hospital. O vereador explicou que em dezembro de 2021, foi aprovado a Lei nº 4.636/2021 que autoriza a venda do Tênis Clube, em Nova Guarapari. “Votei a favor da venda com a condição de que 50% (cinquenta por cento) do valor apurado com a venda fosse destinado a aquisição de mobiliário e equipamentos para compor o Hospital e Maternidade Cidade Saúde”, explicou o vereador.

50% para obras e engenharia. Ainda segundo ele. “Porém, oito meses depois de aprovada a Lei, o Prefeito enviou para a Câmara Municipal o Projeto de Lei nº 127/2022 que prevê, se necessário a utilização deste recurso para os fins de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro da obra e dos serviços de engenharia.”, disse.

Ele ainda questionou. “Por que o Prefeito não utiliza os outros 50% (cinquenta por cento) que foram destinados para obras de infraestrutura de bens de uso especial? Os mesmos 50% que foram destinados para pavimentação asfáltica e reforma de pracinhas”, disse.

100% para o hospital. O vereador finaliza dizendo que o prefeito deveria usar todo o recurso da venda no hospital. “Prefeito, vamos aproveitar a oportunidade pra destinar 100% dos recursos a serem obtidos com a venda do Tênis Clube, em Nova Guarapari para a construção e compra de equipamentos e mobiliários do Hospital e Maternidade Cidade Saúde”, finalizou. Veja o vídeo publicado por ele.