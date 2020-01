Com as fortes chuvas de ontem (17), diversos munícipios do Estado, principalmente Iconha e Alfredo Chaves, ficaram em situação difícil, entrando em estado de calamidade e precisando inclusive do apoio dos munícipios vizinhos para arrecadar doações.

Por coincidência, a festa Rave que aconteceu no último final de semana (11), a Playground Music Festival, arrecadava na entrada um valor simbólico ou 1 kg de alimento para os clientes validarem os ingressos.

Com essa atitude, foi possível no dia de hoje (18) contribuir com uma grande quantidade de doações para ajudar a catástrofe que ocorreu nas cidades vizinhas. O produtor de eventos, Thiago Duarte Faitanin, 28, diz que durante o ano faz inúmeras ações sociais em seus eventos (Perfect Line e Waterside) e as doações são feitas sempre para instituições dentro da cidade.

Porém essa semana, por decorrência de pouco tempo disponível, tudo ficou para última hora, que foi quando ele acordou com amigos de Alfredo Chaves mandando mensagens nos grupos de WhatsApp falando sobre o caos. Rapidamente ele decidiu que as doações seriam integralmente feitas a essa tragédia.

Thiago contou com o suporte do Guilherme, proprietário da empresa Yaris Distribuidora, que colaborou com o transporte e mais uma quantidade de água mineral para as doações. Ao todo foram doadas 2 toneladas de alimentos, 4200 unidades de 500ml de água, 150 Pastas de Dente, além de roupas e sucos. O material foi entregue ao 10º Batalhão da Polícia Militar de Guarapari e será distribuído conforme a demanda.

“Gostaria de agradecer ao público, que sempre acredita nos nossos projetos. Nossas ações são reais, nós ajudamos ao próximo por amor. O trance é paz, amor, união e respeito. E nós estamos sempre que possível, unindo a diversão com a filantropia, fazendo arrecadações e sempre fazendo mesmo que pequena, a diferença na vida de algumas famílias. Poder ajudar nesse momento tão difícil desses munícipios é no mínimo emocionante” Finaliza Thiago.