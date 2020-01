Em nota à imprensa, a Marinha do Brasil emitiu alerta a respeito de ondas de pico elevado na região Sudeste do Brasil. Segundo dados aferidos pelo Centro de Hidrografia da Marinha (CHM), ondas de até 3,5 metros virão da direção Sudoeste a Sul, entre os estados do Rio de Janeiro, ao norte de Arraial do Cabo (RJ), e do Espírito Santo, ao sul de Marataízes (ES), do dia 18 pela manhã ao dia 19, pela noite.

É recomendado aos navegantes que consultem as informações da Marinha antes de se fazerem ao mar. O mesmo se faz necessário às comunidades de pesca e esporte e recreio.

Para consultar as informações meteorológicas marinhas, clique aqui.

Para consultar todos os avisos técnicos de mau-tempo, clique aqui.