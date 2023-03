O município de Castelo vai receber os melhores pilotos do mundo, a partir desta quarta-feira (08), para o Campeonato Britânico e, em seguida, para a Copa do Mundo de Parapente. As competições contam com o apoio da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport), por meio da Lei de Incentivo ao Esporte Capixaba (LIEC).

O Campeonato Britânico, que está sendo organizado pela primeira vez no País, segue até a próxima quarta-feira (15), já a Copa do Mundo acontece entre os próximos dias 18 e 25 de março. Ao todo, cerca de 300 atletas vão participar das disputas.

As provas de voo livre serão realizadas na Rampa de Ubá, por ser um local de paisagem montanhosa e rodeada de cascatas, o que torna o ambiente perfeito para a prática.

“Está nevando na Europa, então as competições estão sendo realizadas aqui no Brasil. A expectativa é fazer um bom evento e conseguir trazer bons resultados todos os anos para o município de Castelo”, contou o organizador do evento, Marcos Pinheiro.

Lei de Incentivo ao Esporte Capixaba (LIEC)

Sancionada pelo governador do Estado, Renato Casagrande, a Lei de Incentivo ao Esporte Capixaba (LIEC) é importante para promover atletas, clubes, federações, associações e competições esportivas, de forma geral, em todo o Estado, por meio de recursos captados com empresas instaladas no Espírito Santo, em Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS).

O objetivo é abranger projetos em diversas categorias, como o desporto educacional, de lazer e de participação, voltados para as ações com o público em geral, e de rendimento, direcionados para atletas e paratletas de alto rendimento, com o foco na melhora dos resultados em competições.

Como patrocinar



As empresas que desejam financiar os projetos esportivos do Estado, por meio da Lei de Incentivo, a LIEC, podem acessar o site oficial da Sesport e analisar os projetos já aprovados. Caso haja algum de interesse da empresa, ela pode entrar em contato com a Sesport para receber mais informações dos proponentes.