A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Guarapari, apreendeu na tarde desta terça-feira (07), no bairro Balneário Ponta da Fruta, em Vila Velha, um adolescente de 16 anos, suspeito de integrar o grupo criminoso suspeito de envolvimento em homicídios em Guarapari.

Dois homicídios. De acordo com a polícia, entre novembro e dezembro de 2022, foram cometidos dois homicídios nos Bairros Village do Sol, em Guarapari, tendo como vítimas Vilson Mota dos Santos, 41 anos, e Leandro Monecchi Raimundo, 17 anos, e um homicídio no Bairro Recanto da Sereia, tendo como vítima Ygor Ferreira Viana de Oliveira, 29 anos.

O grupo criminoso que atua no tráfico de drogas no Bairro Balneário Ponta da Fruta seria o responsável por esses homicídios. Operação realizada, foi uma saturação contra esse grupo.

Segundo o titular da DHPP e Guarapari, delegado, Franco Malini, o adolescente foi apreendido quando saia de casa. Com ele, os policiais encontraram um revólver calibre 32 e um simulacro.

Reintegrado à família. O adolescente foi encaminhado à DHPP de Guarapari e foi ouvido. Como não havia provas do envolvimento direto dele com os homicídios, foi lavrado um Boletim de Ocorrência Circunstanciado (BOC) pelo crime de posse de arma de fogo. Ele foi reintegrado à família, após o familiar assumir o compromisso de comparecer ao Ministério Público, quando solicitado.

Preso por tráfico. Já na última segunda-feira (06), a equipe da DHPP de Guarapari realizou uma operação e prendeu um suspeito de 34 anos. Contra ele havia um mandado de prisão preventiva pelo crime de tráfico de drogas.

De acordo com a polícia, o suspeito foi preso no local de trabalho, um estabelecimento comercial, no bairro Muquiçaba, em Guarapari. Ele foi conduzido à DHPP de Guarapari, e depois encaminhado ao presídio.