Com 325 vagas, IBGE prepara processo seletivo para contratação temporária em 2027

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) obteve autorização oficial para a realização de um novo processo seletivo simplificado visando ao preenchimento de 325 vagas temporárias. A portaria que concede o aval para o certame foi publicada no Diário Oficial da União nesta terça-feira (20 de outubro). Com a medida, o órgão dispõe de um prazo de até seis meses para a divulgação do edital regulamentar, limite que se estende até o mês de abril de 2027.

A autorização foi concedida de forma conjunta pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos e pelo Ministério do Planejamento e Orçamento. As futuras contratações têm por objetivo dar suporte ao desenvolvimento de pesquisas estatísticas e estudos geocientíficos executados pelo instituto.

Distribuição dos Cargos e Requisitos

Do montante total de 325 postos autorizados, a distribuição das vagas entre as funções ficou fixada da seguinte maneira:

Agente de pesquisa por telefone: 276 vagas;

Supervisor de pesquisa por telefone: 49 vagas.

O provimento dos cargos estará condicionado à aprovação em processo seletivo simplificado a ser executado com ampla divulgação pública. As regras relativas às reservas de vagas obrigatórias para esse modelo de recrutamento no serviço público federal serão integralmente observadas pelo instituto.

Condições Contratuais e Próximos Passos

Os contratos de trabalho firmados terão suas vigências, prazos de duração e eventuais prorrogações regulados pelas diretrizes da Lei nº 8.745, de 1993, legislação que rege a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público na União.

O IBGE informou que os valores de remuneração para ambas as funções serão estabelecidos previamente antes da publicação formal do edital. Até o presente momento, a autarquia não divulgou os critérios de escolaridade exigidos para cada uma das funções e nem o detalhamento referente à distribuição regional das vagas pelos estados do país.