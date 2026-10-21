Restituições do Imposto de Renda batem recorde e somam R$ 41 bilhões em 2026

A Receita Federal divulgou nesta terça-feira (20 de outubro) um balanço consolidado sobre o processamento do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) de 2026. Ao todo, quase 26 milhões de contribuintes receberam o montante recorde de mais de R$ 41 bilhões em restituições. Conforme detalhou o órgão, 80% desse contingente teve os valores pagos no intervalo de até um mês após a data de encerramento do período de entrega das declarações.

Outro destaque do exercício de 2026 foi a consolidação do mecanismo de cashback do IRPF, programa que destinou R$ 460 milhões a 3,4 milhões de cidadãos que não haviam transmitido a declaração do imposto no ano anterior.

Projeto Cartas e Autorregularização

Além da liberação dos valores restituíveis, a Receita Federal concluiu nesta terça-feira o envio de notificações informativas para cerca de 500 mil pessoas que apresentam pendências na declaração do IRPF. O lote de correspondências, cujos envios tiveram início no começo do mês, destina-se a auxiliar os cidadãos a solucionarem falhas e inconsistências no preenchimento antes da deflagração de procedimentos formais de fiscalização.

O grupo notificado equivale a aproximadamente 1,25% do universo total de mais de 40 milhões de declarantes do imposto no país. As falhas retidas na malha fina englobam divergências simples que impedem a liberação de valores que os próprios contribuintes têm a receber.

O Fisco enfatizou os limites de atuação do Projeto Cartas:

O recebimento do comunicado não constitui ação de fiscalização;

O aviso não representa notificação de autuação fiscal;

A correspondência não acarreta a incidência de multa ou punições;

A medida tem finalidade pedagógica para a correção voluntária de erros.

Marco Legal e Segurança do Contribuinte

A priorização de procedimentos educativos em detrimento de ações punitivas fundamenta-se na aprovação da Lei Complementar nº 225/2026. O diploma legal passou a assegurar formalmente ao cidadão o direito à orientação prévia antes do início de qualquer medida fiscalizatória ou punitiva por parte dos órgãos de controle tributário.

A Receita Federal ressaltou que a manutenção das estratégias de orientação visa facilitar a retificação espontânea de dados, assegurando agilidade na análise dos documentos pendentes e a plena preservação dos direitos dos contribuintes.