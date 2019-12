O vereador Oziel de Souza, lançou oficialmente sua pré-candidatura a prefeito de Guarapari. O Portal 27 teve acesso a uma carta que será divulgada para as famílias da cidade comunicando a decisão dele em ser prefeito da cidade.

Na carta ele diz que “Visito quase todos os dias as comunidades atendendo aos inúmeros chamados. Ouvir os cidadãos é fundamental para conhecer de perto as suas principais necessidades e prioridades”, diz o vereador em parte da carta.

Críticas. Em outro ponto ele faz crítica a atual gestão e diz que “Não suportando mais ver o sofrimento da nossa gente principalmente dos nossos idosos, das nossas gestantes e das nossas crianças pelas péssimas condições na saúde pública pela falta de investimentos acertados, enquanto, foram jogados no lixo mais de 20 milhões de reais do dinheiro dos cidadãos em compras de banheiros de luxo para atender a um único evento, desapropriação de obras praticamente condenadas por preços altíssimos onde já se acumulam mais de 6 milhões de reais, compras de outros objetos como uma gaiola de ferro e gastos desacerbados com o carnaval e outros eventos que ultrapassam um montante de mais de 3 milhões de reais que poderiam ser realizados através de parcerias……”, explica.

Empregado. A carta a família finaliza dizendo. “Por essas razões acima expostas, com a fé, a coragem e a força de Deus, que eu mesmo venho comunicar oficialmente a minha Pré Candidatura em 2020 para o cargo de EMPREGADO DO POVO, nada mais do que isso representa um prefeito. Conto com as orações de todos os cristãos, pois agora mais do que antes os fortes ataques das forças do mal começarão”.

Confira a carta na Integra.

CARTA AS FAMÍLIAS DE GUARAPARI SOBRE A MINHA DECISÃO OFICIAL

Sou nascido e criado em Guarapari, casado há 25 anos com a mesma mulher e pai de dois filhos, estou no meu segundo mandato que trato com muita responsabilidade sendo o único parlamentar que não possui uma falta sequer as sessões da Câmara onde tenho apresentado diversos projetos e importantes indicações. Visito quase todos os dias as comunidades atendendo aos inúmeros chamados. Ouvir os cidadãos é fundamental para conhecer de perto as suas principais necessidades e prioridades.

Não suportando mais ver o sofrimento da nossa gente principalmente dos nossos idosos, das nossas gestantes e das nossas crianças pelas péssimas condições na saúde pública pela falta de investimentos acertados, enquanto, foram jogados no lixo mais de 20 milhões de reais do dinheiro dos cidadãos em compras de banheiros de luxo para atender a um único evento, desapropriação de obras praticamente condenadas por preços altíssimos onde já se acumulam mais de 6 milhões de reais, compras de outros objetos como uma gaiola de ferro e gastos desacerbados com o carnaval e outros eventos que ultrapassam um montante de mais de 3 milhões de reais que poderiam ser realizados através de parcerias como já estão fazendo outros gestores inteligentes pelo Brasil afora, dessa forma deixando o máximo dos recursos públicos para melhorias dos postos de saúde que estão quase todos sucateados.

Pela falta de investimentos na segurança pública, onde vemos o crescimento da violência e de constantes assaltos aos nossos comerciantes que já não aguentam mais conviver com o medo a cada dia e o gestor público parece não se importar com isso recusando a criação da guarda aramada para dar suporte às polícias civis e militares.

Por saber que os cidadãos são explorados com IPTU, ITBI, ISS dentre outros impostos que são um dos mais altos dentre os municípios do nosso Estado, para manter uma máquina pública pesada. Estão “arrancando o couro” da nossa gente, pra se ter uma ideia, de um orçamento previsto em mais de 500 milhões de reais para 2020, 70%, ou seja, mais de 350 milhões de reais são para o custeio da máquina pública.

Por não me conformar com o alto número de desempregados por falta de políticas públicas na área econômica onde se faz necessária uma reforma em nossa legislação tributária municipal de modo a criar um ambiente atrativo aos pequenos, médios e grandes investidores oferendo mecanismos de incentivos fiscais, desburocratização e flexibilização do sistema, tendo como contrapartida a qualificação e contratação dos nossos trabalhadores locais e o tão sonhado primeiro emprego dos nossos jovens sem a tal necessidade de “comprovação de experiência” para que possam eles permanecerem junto às suas famílias sem ter que ir embora da cidade por falta de oportunidades.

Por querer que as nossas crianças recebam uma educação de qualidade sem a tal ideologia de gênero, onde além das matérias de base para a sua formação profissional também desenvolvam o amor pela pátria e o respeito aos pais e mestres.

Por essas razões acima expostas, com a fé, a coragem e a força de Deus, que eu mesmo venho comunicar oficialmente a minha Pré Candidatura em 2020 para o cargo de EMPREGADO DO POVO, nada mais do que isso representa um prefeito. Conto com as orações de todos os cristãos, pois agora mais do que antes os fortes ataques das forças do mal começarão.