A Polícia Militar em Guarapari informou que realizou um balanço positivo quanto ao fim de semana de réveillon no município. Segundo a PM, com o reforço no policiamento na noite da virada, as pessoas puderam desfrutar da queima de fogos junto a seus amigos e familiares de forma tranquila e ordeira.

O comandante da Unidade, tenente-coronel Emerson Caus destacou que o patrulhamento ostensivo e as ações de prevenção e atendimento a comunidade funcionaram bem durante este fim de semana e atingiram a meta estabelecida pelo batalhão.

“Este é o fim de semana crítico pois a rotatividade de pessoas no município de Guarapari é enorme. Graças ao planejamento e empenho da Polícia Militar tivemos uma virada de ano positiva e tranquila em Guarapari”, finalizou o comandante.

Ainda de acordo com PM, as ocorrências se resumiram aos fatos pontuais, como furtos e desobediência às restrições de som alto. Uma arma de fogo foi apreendida no balneário de Meaípe, na manhã do dia 01/01. O fato se deu após a PM ter ciência de uma briga. Chegando ao local o indivíduo foi identificado e detido em posse do armamento, sendo encaminhado à delegacia local.

A PM considera a virada tranquila por não ter ocorrido casos mais graves, como atentados à vida. A unidade de segurança pública segue com a Operação Verão até 06 de março de 2022, com intensificação do patrulhamento nas áreas mais movimentadas e bairros do município.