A senadora Rose de Freitas (MDB-ES) anunciou nesta segunda-feira, 3, a liberação de mais R$ 96,2 milhões a municípios e hospitais capixabas, valor que será pago pelo Governo Federal ainda no início deste ano.

Do total, R$ 18,4 milhões serão destinados às Santas Casas de Vitória, Colatina, Cachoeiro de Itapemirim, Castelo, Iúna e Guaçuí. Já R$ 77,8 milhões serão destinados ao custeio de outros serviços de Saúde, além das áreas da Educação, Agricultura, Infraestrutura e Saneamento Básico de diversas cidades capixabas.

Enfrentando grave crise financeira, a Santa Casa de Cachoeiro será beneficiada com R$ 8 mi. A vice-presidente do conselho deliberativo, Nercedes Canal, disse que “[o recurso] certamente vai ajudar financeiramente a nossa instituição”. “A senadora Rose é uma parceira da Santa Casa e tem nos ajudado ao longo desses anos para que o hospital continue trabalhando para atender com qualidade os pacientes da região Sul do Espírito Santo”.

Já a Santa Casa de Vitória, que também será contemplada com R$ 8 milhões, se prepara para construir uma nova maternidade. O recurso destinado por Rose será utilizado para o pagamento das despesas da instituição. “Nós vamos utilizar [o recurso] na reforma da unidade Promatre, que hoje é a maior maternidade de baixo risco do Estado”, destacou a provedora do hospital, Maria da Penha Rodrigues D´Avila.

A Santa Casa de Colatina será atendida com R$ 2 milhões, a serem aplicados no custeio do hospital, como o pagamento de contas de energia, água, compra de insumos, entre outras necessidades. “Para se ter ideia, 90% do nosso atendimento é pelo SUS. Este investimento vai para as pessoas com mais necessidade. Agradecemos à nossa senadora”, disse o padre Henrique Evangelista de Oliveira, conselheiro do hospital.

A presidente do conselho da Santa Casa de Colatina, Santina Benezolli Simonassi, comemorou oinvestimento. “Agradecemos à senadora Rose de Freitas pela liberação desse recurso, que será muito bem-vindo para ajudar o hospital na prestação de serviço à cidade”. Além disso, Colatina receberá mais R$ 1,5 milhão para o pagamento de outros custos com a Saúde municipal.

Rose também assegurou R$ 400 mil para a Santa Casa de Guaçuí adquirir um focoemulsificador para cirurgia de catarata. Para o Hospital Apóstolo Pedro, de Mimoso do Sul, são R$ 500 mil para custeio.

O secretário de Saúde, Eliédson Vicente Morini, comemorou. “Quero agradecer imensamente a nossa senadora Rose de Freitas por sempre apoiar a cidade e ao nosso querido hospital”.

O vereador Nem Sarti também agradeceu o esforço de Rose: “agradecemos imensamente à senadora por ter colocado R$ 500 mil de custeio para o hospital de Mimoso do Sul”.

Serviços de Saúde – Serão R$ 25 milhões destinados à reforma de unidades de Saúde em Iconha – que ganhará mais três veículos –, Serra (bairro Eldorado) e Guaçuí. Já Mimoso do Sul vai construir uma Unidade Básica de Saúde (UBS), Boa Esperança vai investir em novos equipamentos para a UBS e Atílio Vivacqua e Viana terão recursos para melhorar os seus consultórios odontológicos.

Já para os municípios de Água Doce do Norte, Laranja da Terra, Conceição da Barra, Ibatiba, Itaguaçu, Domingos Martins e Colatina será destinada uma van para o transporte de pacientes a cada uma das cidades. Brejetuba, por sua vez, ganhará uma ambulância.

O Hospital Padre Máximo, de Venda Nova do Imigrante, investirá na compra de novos equipamentos. Por outro lado, o Hospital Rio Doce, de Linhares, e as cidades de Viana, Afonso Claudio, Pinheiros e Jerônimo Monteiro terão investimentos na Média e Alta Complexidade (MAC).

As unidades de atenção especializada em Saúde também serão atendidas pelos recursos viabilizados por Rose. Um aparelho Raio-X digital será adquirido pela Santa Casa e Hospital Evangélico, de Cachoeiro de Itapemirim, e Hospital de Santa Leopoldina, Rio Novo do Sul e São Mateus; além da compra de equipamentos para Hospital Infantil de Cachoeiro, Hospital de Ponto Belo, Brejetuba, Laranja da Terra e São Roque do Canaã.

Barra de São Francisco será contemplada com um mamógrafo digital; o Hospital São Braz, de Itarana, poderá reformar o centro cirúrgico; o Hospital de Santa Leopoldina vai reformar o telhado; e a Santa Casa de Cachoeiro vai adquirir oito cardioversores e oito aparelhos de hemodiálise.

A senadora também vai liberar recursos para o custeio do Hospital Padre Máximo, de Venda Nova do Imigrante, Santas Casas de Castelo e Iúna, Hospital São Vicente de Paula, de Afonso Claudio, e Hospital Fumatre, de Ecoporang