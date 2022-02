Na última quinta-feira (17), uma comitiva de autoridades e servidores públicos municipais e federais, fez uma nova visita as obras do Hospital que está sendo construído pela prefeitura de Guarapari, com recursos do Governo Federal, através da Caixa Econômica.

A comitiva era formada pelo prefeito Edson Magalhães, a deputada federal Norma Ayub , o presidente da Câmara Municipal Wendel Lima, secretários municipais, técnicos do Ministério da Saúde e da Caixa Econômica.

Comitiva visita hospital 1 de 5

O objetivo da visita, segundo a prefeitura, era mostrar que as obras seguem em avanço. Confira o vídeo divulgado pela prefeitura sobre essa visita.