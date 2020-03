O Podcast do Portal 27, entrevistou o vereador Oziel de Souza (PSC), pré-candidato a prefeitura de Guarapari. Ele concedeu entrevista no último dia 28 de fevereiro. As entrevistas são feitas todas as sextas-feiras de 19h às 20h ao vivo pelo Facebook.

Participam do Podcast os jornalistas Wicler Carvalho do Portal 27, Roberta Bourguignon do jornal A Tribuna e Fabiano dos Santos da TV Sudeste. Além de ser publicado no site do Portal 27, essa entrevista é reprisada na programação da TV Sudeste (RCA canal 17 na TV a Cabo).