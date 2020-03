A prefeitura de Guarapari já tem tudo pronto para a volta do Estacionamento Rotativo pago na cidade. Na última sexta-feira (6), ela publicou no Diário Oficial, que a empresa vencedora da concorrência pública foi a Rizzo Parking And Mobility.

As outras empresas que participaram da licitação, ainda tem o prazo de 05 (cinco) dias uteis para interposição de recursos. Caso não aconteça nada, a a Rizzo Parking poderá explorar o serviço de Estacionamento Rotativo pago em Guarapari.

Prazos. A prefeitura havia divulgado que a empresa vencedora da licitação, terá um prazo de concessão de 10 (dez) anos, contados da data da assinatura do contrato, o qual poderá ser prorrogado, por uma única vez e por igual período.

Vagas. O edital previa ainda 3.921 vagas e que a empresa vencedora deveria efetuar instalação de parquímetros e sensores de ocupação de vagas espalhados por alguns bairros de Guarapari.