Aprofundar o debate sobre Futuro, Meio Ambiente e Sustentabilidade e discutir sobre temáticas relacionadas à sociedade, serão o foco central do II Congresso Internacional de Ciências Sociais Aplicadas (CICSA), promovido pela Rede de Ensino Doctum. O evento, que acontece entre os dias 06 e 11 de setembro, recebe conferencistas de relevância nacional e internacional.

A programação busca reunir professores, profissionais, estudantes e interessados em refletir sobre temas como Políticas públicas, Educação; Direitos Humanos e Sustentabilidade. Serão mais de 10 horas de programação diária com atividades científicas e culturais.

As inscrições são gratuitas e o evento acontece de forma online e ao vivo, podendo ser acessado em qualquer lugar do mundo.

Para o Presidente Executivo da Rede Doctum, Prof. Pedro Leitão, o CICSA é uma atividade acadêmica extremamente importante, que nasceu da necessidade de levar para o digital os eventos presenciais. “Isso ampliou a possibilidade de incluir palestrantes de vastos conhecimentos e de diversos lugares do Brasil e do mundo, proporcionando aos nossos alunos o acesso a um diálogo enriquecido, qualificado e que possibilita uma interação produtiva. Reunir nomes tão importantes mostra que a instituição valoriza o pensamento crítico e continua inovando na busca de ampliar o seu debate”.

Segundo o organizador do evento e Diretor de Auditoria e Controladoria da Doctum, Roberto Fully, a segunda edição do CICSA busca ser ainda maior do que a primeira, com expectativa de chegar a 130 mil visualizações. “Nosso propósito é reunir um painel com mais de 20 palestrantes para discutir um mundo melhor a partir da visão de diferentes áreas do conhecimento, como: sociologia, direito, economia, educação e gestão. Serão 20 países representados e 27 estados da federação brasileira, o que abrange cerca de 450 cidades participando de uma programação gratuita, online e universalizada”.

A Diretora de Ensino da Rede, Janaína Dardengo, também ressalta que a participação em evento internacional é um grande diferencial acadêmico e pode ser um fator decisório no currículo. “Ter a oportunidade de participar de um evento como o CICSA é extremamente relevante para a formação profissional e acadêmica de nossos alunos. Eu acredito que o contato com palestrantes de diferentes países, com abordagens diversas na área das Ciências Sociais Aplicadas, é uma experiência única. É a oportunidade de sair da sala de aula para interagir com o que está acontecendo no mundo”.

Debates Internacionais

A conferência de abertura do evento contará com a palestra do sociólogo, escritor e pesquisador brasileiro, Jessé Souza, internacionalmente conhecido por suas obras “A Elite do Atraso” e “A Classe Média no Espelho”. O evento promove ainda cerca de 30 mesas de debates, que reúnem pesquisadores e palestrantes como Daniel Munduruku, Doutor em Educação e liderança indígena; Duda Salabert, Vereadora (BH) e ativista ambiental e de gênero; Karen Strier, Doutora em Antropologia e Presidente da Sociedade Brasileira de Primatologia; e Silvio Tendler, cineasta e um dos mais respeitados documentaristas brasileiros.

O CICSA tem como propósito reunir cientistas, pesquisadores e ativistas mundialmente engajados em uma agenda de futuro, meio ambiente e sustentabilidade, nas mais diferentes interfaces em que esses temas podem ser pensados. Para tanto, o congresso conta com a participação de representantes de diversos países, como Augusto Bila Bila, angolano e mestre em Ciência Computacional; Filomena Brás, portuguesa e doutora em Ciências Empresariais; Ero Del Canto, venezuelano e doutor em Ciências Administrativas; Chan, coreano e estudante, dentre outros.

Compromissados com os programas gerais de desenvolvimento humano, o escopo do evento tem como proposta alinhar um diálogo entre as ciências pedagógicas, jurídicas e gerenciais, e os desafios políticos e institucionais do futuro da humanidade. Além das conferências e mesas de debate, o congresso recebe trabalhos acadêmicos desenvolvidos por pesquisadores de diferentes áreas, além de mostra de fotografias e lançamento de livros.

As inscrições podem ser realizadas gratuitamente através do endereço eletrônico: www.even3.com.br/cicsa21/

INFORME PUBLICITÁRIO