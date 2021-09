O ex-prefeito da capital capixaba, João Coser, está internado com Covid-19 desde a última quarta-feira (01) e foi encaminhado para Unidade de Terapia Intensiva. De acordo com o boletim médico divulgado nesta manhã, a transferência ocorreu por necessidade do uso de oxigênio.

Segundo o boletim divulgado, o político está lúcido e orientado. De acordo com a família de João Coser, ele já foi vacinado com ambas as doses contra a covid-19. A assessoria do político também informou que o prefeito buscou um hospital particular logo quando sentiu os primeiros sintomas, e que os médicos teriam optado pela internação para que a doença fosse controlada.