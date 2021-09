O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) entrou com ação no Supremo Tribunal Federal pedindo alteração na cobrança do ICMS que recai sobre os combustíveis. Bolsonaro foi representado pela Advocacia Geral da União, que pediu um prazo de 120 dias para que o Congresso aprove uma lei que conceda uniformidade nas alíquotas dos estados.

Bolsonaro solicitou que a Corte reconheça que os governadores não devem cobrar ICMS de maneira proporcional: “Tem que ser um valor nominal fixo”. Dados oficiais, em contrapartida, comprovam que o fator que mais contribuiu para o aumento do preço dos combustíveis foram os reajustes vindos da Petrobras.