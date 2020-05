Conforme informações da Secretaria Estadual da Saúde, foram confirmados 103 casos do novo coronavírus na cidade de Guarapari. 48 pacientes da enfermidade já foram curados. Permanecem 05 óbitos pela doença em Guarapari.

Bairros. O bairro com o maior número de casos confirmados de coronavírus é Praia do Morro, com 18 casos cada.

Espírito Santo. Conforme informações do Governo do Estado, totalizam 6.198 casos confirmados da Covid-19 em todo o território capixaba. Destes, 260 faleceram em decorrência da doença. 2.503 já foram curados da enfermidade no Estado.