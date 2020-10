Em um mês, 14 novas mortes pelo novo coronavírus foram confirmados em Guarapari. No dia 08 de setembro eram 103 óbitos. Nesta quinta-feira, dia 08 de outubro, são 117 óbitos. As informações são do Painel Covid-19, atualizado diariamente pelo Governo do Estado.

No mesmo período, os dados de pessoas que testaram positivo para a doença apresentam um registro curioso: 527 novos casos foram confirmados nos últimos 30 dias. No dia 08 de setembro eram 2.946 confirmados, dia 08 de outubro são 3.513.

Na análise do número de curados, o registro é maior. Em setembro eram 2.582 consideradas curadas, em outubro subiu para 3.229. São 647 moradores de Guarapari curados do novo coronavírus.

Apesar dos números que aparentam ser altos, a taxa de transmissão é menor do que nos meses anteriores. No Espírito Santo, a contaminação é comunitária e por isso quando uma pessoa é contaminada, ela não sabe ao certo de quem contraiu o vírus.

Os dados do Núcleo Interinstitucional de Estudos Epidemiológicos (NIEE) apontam que o indicador chegou a 1.07 em 18 de setembro. Isso significa que um grupo de 100 infectados com a Covid-19 transmite a doença para 107 pessoas.

Mas a ferramenta mostra que a contaminação está caindo. A atual taxa de transmissão no Estado é 0.93, ou seja, 100 pessoas transmitem para outras 93.