Os trabalhos estão na reta final para concluir a revitalização da orla da Praia Central, em Anchieta, no litoral sul do Estado. As obras contemplam um trecho de 1.190 metros com reconstrução do calçadão e outro percurso de 300 metros, onde já foram implantadas melhorias na iluminação, instalação de bancos, estação de academia, chuveiros, estacionamento, pontos de ônibus, pergolado e jardinagem.

As obras, que foram divididas em duas etapas, acontecem concomitantemente e são executadas pela empresa EFG Construtora. O investimento total é de cerca de R$ 1 milhão com recursos próprios do município.

A reconstrução do calçadão inicia em frente ao bar do Dodo e segue até o bairro Vila Samarco. De acordo com a Secretaria de Infraestrutura, nesse trecho houve a reconstrução do calçadão, além de serviços elétricos para uma nova iluminação da orla e paisagismo ao longo do percurso.

Já no trecho de 300 metros, entre a ponte Cônego Barros e a altura da agência do Banestes, foram instalados um deck de madeira e um pergolado, além da construção dos canteiros, estacionamento, instalação de estação de academia, chuveiros e arquibancada.