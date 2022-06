Marcelo anunciou a saída do clube espanhol neste Sábado (28) após a final da UEFA Champions League e, com a vitória do Real Madrid, somou mais um título ao seu extenso repertório de conquistas pelo clube nesses 15 anos que atua na equipe. Marcelo é um carioca de 34 anos que foi revelado na base do Fluminense e aos 18 anos, em 2006, firmou um contrato de seis temporadas com o Real Madrid para ocupar o espaço deixado pela lenda Roberto Carlos. Suas renovações de contrato foram feitas até este ano, quando ele deixará o clube para viver novas histórias.

O lateral-esquerdo já soma 25 títulos de peso nas 16 temporadas que disputou pelo clube espanhol, sendo cinco Ligas dos Campeões, quatro Mundiais de Clube, três Supercopas da Europa e na Espanha, já somou seis títulos da LaLiga, duas Copa do Rei e cinco Supercopa da Espanha. É sem dúvidas o maior recordista de títulos no clube e o brasileiro que mais venceu Champions League na história.

Apesar de naturalizado espanhol, também soma participação em duas Copas do Mundo (2014 e 2018) e campeão da Copa das Confederações em 2013, todas participações pela seleção brasileira. Com título de um dos melhores laterais-esquerdos do futebol brasileiro e internacional, ultrapassou Roberto Carlos em títulos da Laliga, já que o ex lateral possui quatro títulos da competição, enquanto Marcelo conquistou seis durante sua passagem pelo Real Madrid e igualando em conquistas de LaLiga com o Daniel Alves, que também possui seis pelo Barcelona.

Fato é que a saída de Marcelo do Real Madrid marca o fim de uma era e o desejo de todos é vê-lo continuar brilhando e somar cada vez mais vitórias em sua carreira.

