Mais de 600 alunos da rede municipal de Vila Velha vão receber Kits de higiene bucal. A iniciativa é da Prefeitura de Vila Velha, em parceria com a faculdade Multivix, e vai contemplar alunos do Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos (EJA) de nove unidades municipais.

Os kits de higiene bucal contém escova de dente, pasta de dente e fio dental, itens essenciais para uma limpeza correta. A iniciativa da distribuição partiu da percepção de potencializar os espaços da escola, para ofertar mais serviços para o munícipe, como explica Fabiana Napoli, da gerência de EJA:

“Nós percebemos que muitos munícipes que estão ali na escola não tem acesso a algumas informações e serviços. Na EJA, como exemplo, a maioria trabalha durante o dia, estuda à noite e acaba não tendo horário para se cuidar. Por isso, estamos fazendo da escola esse lugar de ampla oferta, potencializando o aparelho municipal e seus serviços ofertados. Estamos entregando, além do ensino e da aprendizagem, também a alimentação, o material escolar e os serviços de saúde”, disse.

A entrega começou na última sexta-feira e mais de 200 kits já foram distribuídos. As primeiras escolas a receberem a ação foram a UMEF Professor Paulo César Vinha, em Jabaeté, para os alunos do Ensino Fundamental e a UMEF Alger Ribeiro Bossois, na Cidade da Barra, para os alunos da EJA do turno noturno.

A diretora da UMEF Alger Ribeiro Bossois, Cleudione França, contou que a ação foi gratificante e de muita aprendizagem: “O momento foi muito produtivo. Todos os alunos receberam o kit de escovação e receberam informações sobre saúde bucal. É muito necessário esse aprendizado, porque caso não seja feita a limpeza correta, isso pode causar diversas doenças”.

Na próxima sexta-feira (3), mais uma escola municipal recebe a ação. Dessa vez, a UMEF Juiz Jairo de Mattos em São Torquato. A expectativa é que mais 300 alunos recebam os kits. A distribuição vai acontecer no turno matutino para o Ensino Fundamental e no noturno para a EJA. A UMEF Pedro Herkenhoff, em Cobilândia, também participará da ação à noite, com os estudantes da EJA.

A distribuição finaliza no dia 10 de junho, na UMEFTI Reverendo Antonio da Silva Cosmo, em Jardim Colorado, para os alunos da escola e também para os estudantes da EJA das UMEFs Mikeil Chequer, UMEF Desembargador Ferreira Coelho, UMEF Sen. João Calmon e UMEF Guilherme Santos.

Além da entrega dos kits, outra ação que acontece em paralelo são as palestras sobre higiene bucal, ministradas pelos estudantes de Odontologia da Multivix. Será feita a instrução e motivação para higienização bucal; técnicas de escovação supervisionada; técnica de uso correto de fio dental; evidenciação de placa bacteriana e dicas de alimentação saudável.

Tânia Leone, da Gerência de Saúde, Educação e Prevenção da Secretaria Municipal de Educação, explicou que ensinar sobre a higiene bucal é uma ação pedagógica: “Precisamos tratar com os nossos alunos sobre a questão da prevenção, orientação e cuidados com a saúde bucal. Se cuidar e promover ações nesse sentido é uma meta e um compromisso com todas as crianças”, contou.