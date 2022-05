A Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil de Vila Velha passa a contar com dois caminhões em sua frota. Trata-se de veículos altos, de grande porte, conhecidos como “5-Ton”, que permitirão diversos tipos de ação, seja de prevenção ou resposta em momentos de emergência. O valor de mercado dos veículos é de cerca de R$ 150 mil cada.

Os dois caminhões são objetos de doação do 38º Batalhão de Infantaria do Exército Brasileiro, que já os utilizou em diversas operações humanitárias e de resgate, dentro e fora do país, como Haiti e Angola. As chaves foram entregues, simbolicamente, numa cerimônia na manhã desta quinta-feira (19), em frente ao Batalhão de Infantaria.

Estiveram presentes autoridades e lideranças comunitárias, além de toda a equipe da Defesa Civil. O prefeito Arnaldinho Borgo, o vice-prefeito Victor Linhalis, o comandante do 38º BI tenente-coronel Penalva e o coordenador municipal de Defesa Civil, coronel Marcelo D’Isep. Presentes também representantes do Corpo do Bombeiros, da Defesa Civil Estadual e vereadores.

“A Vila Velha que estamos construindo, todos juntos, é uma cidade que terá cada vez menos riscos, mas é importante estarmos preparados para quando esses casos surgirem. São estações de Bombeamento, obras em encostas e diversas melhorias de infraestrutura mas, apesar disso, ainda temos áreas de risco na cidade e podemos enfrentar desastres naturais. Porém, se este momento chegar, estaremos preparados para proteger vidas. Agora, isso é mais marcante ainda pela parceria que temos com o Exército Brasileiro”, pontuou o prefeito Arnaldinho.

O coordenador municipal de Defesa Civil, coronel Marcelo D’Isep, ressalta a busca por equipar e capacitar a instituição.

“Essa missão foi passada pelo prefeito Arnaldinho, para que estruturássemos nossa Defesa Civil. Desde então já recuperamos duas caminhonetes, reformamos a nossa sede, trouxemos profissionais capacitados para o corpo de agentes da Defesa Civil e agora conquistamos esses dois novos equipamentos, que garantem uma resposta imediata nos casos de emergência”, afirmou. Ele complementou que o trabalho preventivo tem sido realizado junto às comunidades em setores de risco mapeados.

Os veículos foram reformados e plotados pela Prefeitura de Vila Velha e serão apresentados à população no Desfile Cívico do Aniversário da Cidade, na segunda-feira (23).