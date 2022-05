Estamos em uma era onde os tratamentos estéticos; sejam eles corporais, faciais ou capilares, têm dominado o mercado. Por este motivo, homens e mulheres buscam cada vez mais tratamentos que melhorem sua autoestima, proporcionando acima de tudo uma maior qualidade de vida. Pensando nisso, a Dra. Katiani Oliveira Monjardim inaugurou a Monjardim Estética, sua clínica própria no bairro Aeroporto, em Guarapari.

O mercado da estética é sempre muito inovador e por isso necessita de atualizações e acompanhamentos de mudanças de técnicas e novas formas de tratamento sempre. “Desde que me formei em Farmácia e Bioquímica em 2010, já passei por vários setores do mercado Farmacêutico. Mas foi quando conclui minha pós-graduação em Farmácia Estética que me encantei e me apaixonei por essa área, a qual venho há anos trabalhando e sempre me aprofundando em novas técnicas através de vários cursos complementares para sempre entregar os melhores resultados aos meus pacientes”, explica Katiani.

De acordo com ela, a proposta da Monjardim Estética é oferecer todas as áreas da estética em um só local, para que seu paciente possa entrar na clínica e encontrar diversos serviços relacionados à isso. “Minhas avaliações são feitas de maneira integrativa, ou seja, a gente trabalha o paciente como um todo. A gente não cuida só da gordura localizada ou só da estria do paciente, por exemplo. É necessário avaliar a raiz do problema antes de iniciarmos o tratamento, para que possamos ter um resultado satisfatório e duradouro”, ressaltou Katiani.

Se você quer saber mais sobre os serviços da Monjardim Estética, saiba que a clínica está de portas abertas prestando diversos tratamentos corporais, faciais e capilares, além de ofertar também podologia, reflexologia e serviço nutricional e muito mais. Um protocolo exclusivo para redução de gordura localizada e para emagrecimento de forma rápida e duradoura é o Fat Break Monjardim. Quer saber como funciona? Faça uma visita.

Av Padre José de Anchieta, 2639, Aeroporto, Guarapari

Próximo à Sipoka moda infantil

Instagram: @esteticamonjardim

Contato: 27 99262-8585

Funcionamento: segunda à sexta – 09h às 19h

sábado 09h às 13h

