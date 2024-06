O deputado estadual Zé Preto lança hoje (27) seu nome como pré-candidato à prefeitura de Guarapari. Ele está filiado ao Partido Progressistas (PP) e dá início a sua caminhada para disputar a prefeitura na noite desta quinta-feira (27).

O deputado reunirá a população, lideranças, políticos e autoridades para debater a cidade. O evento ocorrerá no auditório do SESC, às 19h. O deputado Zé Preto, afirma que o objetivo de sua pré-candidatura é propor para a sociedade um modelo de gestão voltada ao diálogo e com foco na saúde pública.

O pré-candidato deseja junto ao seu partido, Progressistas, presidido pelo deputado federal Dá Vitória, reunir lideranças importantes do estado, tais como o também deputado federal Evair de Melo entre outras, para liderar um projeto com apoio das bancadas estadual e federal para garantir os avanços necessários para o município.

“Trabalhamos uma ampla composição e vamos continuar a dialogar com todos para chegar nas convenções com o melhor projeto, com as melhores pessoas e a população participando conosco de todo o trabalho”, disse o deputado através de sua assessoria.