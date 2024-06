Nesta segunda-feira (1º), o Parque da Prainha será palco do evento Proclamação do Evangelho. A partir das 19 horas, o público poderá desfrutar de momentos de louvor e adoração com apresentações de Anderson Freire e Bruna Karla. O evento é gratuito.

O secretário municipal de Cultura e Turismo, Roberto Patrício Junior, destaca que o evento será um momento de reflexão e paz. “Entendemos a importância de eventos que promovem a fé e a união das famílias, como o Jesus Vida Verão e a tradicional Festa da Penha. Estamos comprometidos em oferecer espaços para que a comunidade possa celebrar e fortalecer seus valores”.

Atrações

Anderson Freire, cantor e compositor de música cristã, é membro da Igreja Metodista Wesleyana. Com uma carreira solo iniciada em 2011, Freire lançou álbuns como “Identidade”, “Raridade” e “Anderson Freire e Amigos”.

Sua notoriedade cresceu com o disco “Deus não te rejeita”, vencedor do Grammy Latino, seguido por “Contagem Regressiva” e o EP “Seguir Teu Coração”, também vencedor do Grammy Latino. Freire é conhecido por suas composições gravadas por diversos artistas do meio religioso, sendo um dos compositores brasileiros mais bem-sucedidos em termos de direitos autorais em 2015.

Bruna Karla, cantora de música cristã, começou sua carreira aos três anos, cantando em igrejas evangélicas. Apresentada à gravadora MK Music em 2001, lançou álbuns como “Alegria Real” e “Siga em Frente”. Karla foi indicada ao Grammy Latino várias vezes, com álbuns como “Advogado Fiel”, “Aceito Teu Chamado”, “Como Águia”, “Incomparável” e “És Tudo”.

Serviço:

Proclamação do Evangelho

Segunda-feira (1º), 19h

Parque da Prainha

Gratuito