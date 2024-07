Guarapari, uma das cidades mais conhecidas do Espírito Santo, está prestes a receber um empreendimento que promete revolucionar seu cenário urbano e econômico. O Absolute Town Mall & Residence, é um ambicioso projeto que está em construção no coração da cidade, trazendo consigo um potencial significativo para o desenvolvimento local.

24 pavimentos. Com uma área total de 150.000 m² e uma estrutura em concreto protendido, o Absolute Town Mall & Residence destaca-se por sua grandiosidade e modernidade. Serão erguidos cinco prédios de 24 pavimentos cada, incluindo oito pavimentos de garagens com 1.546 vagas no total, dois pavimentos duplos dedicados a um shopping center com três salas de cinema e um subsolo.

Cinco torres. O empreendimento, com seus impressionantes 144.000 m², será dividido em cinco torres, sendo três residenciais, um hotel com heliporto e uma torre comercial com um shopping center. O investimento de aproximadamente R$ 300 milhões reflete a magnitude deste projeto.

Comerciais e residenciais. A torre comercial abrigará 108 salas, complementadas por 192 vagas de garagem. Já as torres residenciais contarão com 128 apartamentos cada, totalizando 384 unidades residenciais, e 576 vagas de garagem, evidenciando a dimensão e a capacidade do empreendimento.

O shopping center, com sua arquitetura moderna inspirada em cidades como Hong Kong, Nova York e Dubai, será um ponto de destaque, especialmente à noite, quando as torres de mais de 88 metros de altura mudarão de cor, proporcionando um espetáculo visual para moradores e visitantes.

Centro vibrante. Este projeto é particularmente significativo para Guarapari, pois reviverá uma área que historicamente trouxe alegria para a cidade através do Guarapari Esporte Clube. O novo quarteirão se tornará um centro vibrante para milhares de turistas e residentes, com centenas de lojas e oportunidades de negócios.

O Absolute Town Mall & Residence não apenas mudará a paisagem urbana de Guarapari, mas também impulsionará a economia local, gerando empregos e atraindo investimentos. Este empreendimento simboliza um novo capítulo de desenvolvimento e prosperidade para Guarapari, posicionando a cidade como um destino moderno e atrativo no cenário nacional.