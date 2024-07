O PRTB fez a indicação de Artur Pereira como pré-candidato à prefeitura de Guarapari. Pereira, um jovem ativista político, é conhecido por sua atuação dinâmica e multifacetada: ele é casado, pai, cristão católico, conservador, desenvolvedor web, apresentador, locutor e empreendedor.

Atualmente, Artur Pereira ocupa o cargo de secretário geral do PRTB no Espírito Santo e preside a FAMPEC em nível nacional. Sua trajetória no cenário político conservador é marcada por um bom relacionamento com lideranças influentes. Residente de Guarapari, sua história é permeada por ativismo voluntário e lutas significativas para a cidade, como o retorno da Samarco e a defesa da manutenção e abertura do comércio durante a pandemia.

“Queremos desenvolver um trabalho sério por Guarapari, investindo em saúde, educação, segurança e infraestrutura. Nosso plano inclui medidas efetivas para promover a geração de empregos e aumentar a renda das famílias locais. É essencial fazer o comércio se desenvolver e sair do vermelho, pois muitos comerciantes enfrentam grandes dificuldades financeiras devido às crises que afetaram nosso município nos últimos anos”, afirmou Pereira.

Ele enfatizou a importância de atrair investimentos relevantes e fomentar a indústria do turismo local, valorizando as belezas naturais de Guarapari. “A situação é caótica e já passou da hora de resolver essa questão. Nossa proposta é fazer a cidade saúde dar um salto no tempo e se tornar um lugar mais digno para seus moradores, visitantes e futuras gerações.”

Artur Pereira destacou os desafios que o próximo gestor enfrentará, exigindo atenção, resiliência, criatividade, dinamismo e diálogo. Ele afirmou que, com ações assertivas, será possível melhorar a arrecadação e a capacidade de investimento, resolvendo questões antigas da cidade.

“Contamos com o apoio do PRTB Nacional, Estadual e Municipal, além de bons contatos em Brasília e no cenário político nacional e internacional para atrair oportunidades e investimentos. Com a ajuda e envolvimento de cada morador, poderemos transformar Guarapari em um verdadeiro paraíso”, concluiu Pereira.