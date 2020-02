O domingo de carnaval já conta com uma morte em Guarapari. Uma discussão por causa de um jogo de cartas levou um homem a matar outro no Morro da Caixa D´água. De acordo com as informações apuradas até o momento, a vítima, identificada como Jorge, foi morta a facadas e ficou agonizando na praça do bairro.

Moradores tentaram ajudar e uma equipe do SAMU foi chamada, mas ao chegar ao local encontrou a vítima já sem vida. O suspeito de cometer crime é conhecido do bairro. Ainda não há informações sobre a prisão dele. A polícia já está investigando o caso. Mais informações a qualquer momento.