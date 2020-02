Contemplado pelo programa Bolsa Atleta do Governo do Estado, o jogador de vôlei de praia Alison Cerutti treinará durante o Carnaval, de segunda (24) a quarta-feira (26), ao lado do parceiro paraibano Álvaro Filho, no Centro de Treinamento Jayme Navarro de Carvalho, na sede da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport), em Bento Ferreira, Vitória.

As atividades, fechadas à imprensa, serão realizadas em período integral (manhã e tarde). A dupla está se preparando para a próxima etapa do Circuito Mundial, que acontecerá entre os dias 09 e 13 de março, em Doha, no Catar. Além de treinar para o objetivo maior da parceria este ano: as Olimpíadas de Tóquio, no Japão, em julho.

Medalhista de prata em Londres-2012 e de ouro no Rio-2016, Alison promete buscar mais um pódio nos Jogos de 2020. “Vou com a mesma vontade que fui para Londres e para o Rio. Senão eu ficava em casa ao invés de treinar”, brincou o Mamute, como o jogador também é conhecido. “Quanto mais a gente ganha, mais a gente quer ganhar”, completou Cerutti.

Alison será um dos dez nomes gravados na Calçada da Fama, prevista para ser inaugurada em março nas dependências da Sesport. O multicampeão comentou sobre a homenagem: “Serei eternizado. Ainda não tenho filho, mas, quando tiver, vou querer trazê-lo para ver a minha estrela na calçada. Nunca vi esse tipo de homenagem em outro lugar. A vida do atleta é tão difícil… Por isso, ser lembrado dessa forma, nos valoriza muito”, disse.

O jogador também destacou a importância do Bolsa Atleta para manter sua rotina de treinos. “O programa é fundamental para a nossa dupla, pois temos uma equipe de 15 profissionais nos auxiliando. E graças à bolsa conseguimos manter essa estrutura e, consequentemente, nosso rendimento. O Bolsa Atleta me dá segurança para fazer o meu melhor”, agradeceu.

Bolsa Atleta

O resultado final do Bolsa Atleta de 2020, que conta com um investimento de R$ 2,1 milhões, foi publicado nessa quarta-feira (19). Com o programa, a Secretaria vai beneficiar atletas e paratletas capixabas com bolsas que chegam a R$ 4 mil. Neste ano, a previsão é que 130 atletas sejam beneficiados com o recurso financeiro, número que supera os 117 atletas contemplados em 2019.

As bolsas são divididas entre as categorias estudantis, nacionais, internacionais e olímpicas (como é o caso de Alison), com valores de R500, R$ 1.500, R$ 2 mil e R$ 4 mil, respectivamente.