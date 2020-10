Para ajudar o eleitor guarapariense nestas eleições municipais, o Portal 27 estará, ao longo desta e da próxima semana, resumindo as propostas dos candidatos à prefeitura de Guarapari em 5 áreas, sendo elas: segurança, turismo, educação, esporte e saúde.

Como primeiro tema, foram abordadas as propostas relativas à área de segurança. Veja abaixo a lista de candidatos (em ordem alfabética) e as propostas (de forma resumida):

Bárbara Hora – A candidata abordou o tema de segurança juntamente de cidadania e direitos humanos, com as propostas de: Implementar e gerir política municipal de segurança pública e promoção de direitos por meio de políticas integradas com a Secretaria de Trabalho, Assistência e Cidadania (SETAC) e a Secretaria de Postura e Trânsito (SEPTRAN); fortalecer os instrumentos de planejamento, participação e controle social na gestão da segurança pública e direitos humanos; e a criação da Guarda Municipal Comunitária e de Trânsito, observando os princípios dos direitos humanos.

Carlos Von – O candidato dividiu em 4 propostas, sendo elas: A criação de um centro de operações, que será integrado com as secretarias e serviço de videomonitoramento; Cerco inteligente de segurança, serão distribuídas câmeras em diversos pontos da cidade, que registrarão fotos dos carros e placas que passarem, para combater o furto de veículos e semelhantes; Guarda Municipal, a proposta é de criar uma guarda municipal armada para ajudar no combate à violência urbana, e outras denúncias; Bases Operacionais, serão instaladas 6 bases para a guarda municipal, podendo ser usada para auxiliar a polícia militar e a população.

Cláudio Paiva – O candidato registrou 12 propostas para a área da segurança, a instalação da Guarda Municipal urbana e rural; Elaboração de um projeto de segurança junto da polícia, justiça, sociedade e legislativo; Segurança em todas escolas municipais, feita através da guarda; Vídeo monitoramento 24 horas e cerco inteligente, impedindo furto e controlando entrada e saída; Melhora da iluminação pública em bairros e praças; Portais de entrada com vídeo monitoramento; Estruturação da guarda mirim e guarda-vidas mirins, com alunos da rede pública; Treinar e contratar mais guarda-vidas; Fortalecer a parceria com o Samu, parceria do poder público com a sociedade; Ampliar parcerias do conselho tutelar com a sociedade; Integrar os dependentes químicos com um plano envolvendo família e governo.

Coronel Ferrari – O candidato registrou 8 propostas, abordando: Criação da Guarda Municipal, responsável por fiscalizar o trânsito e prevenir a violência; Estabelecer parcerias entre a guarda e os serviços de segurança estaduais e federais; Implantar núcleos da guarda em determinados bairros, visando atender munícipes e turistas, implantando também a patrulha rural; Cerco eletrônico com um sistema de monitoramento inteligente, com captura de imagens e sons; Atendimento pessoal às mulheres vítimas de violência doméstica pela guarda municipal; Observatório de Segurança Pública Municipal, para tratar e monitorar dados criminais; Ações sociais efetivas em conjunto com outras áreas do governo municipal, com foco na proteção social e prevenção à violência; Canal de comunicação direto dos cidadãos com a gestão municipal.

Edson Magalhães – O candidato registrou 9 propostas de segurança em conjunto com trânsito: Ampliação na prevenção às drogas; Estudo e revisão do sistema de vídeo monitoramento; Melhora da sinalização vertical e horizontal no trânsito; Monitoramento do estacionamento rotativo; Revisão das normas que regem os táxis; Regulamentação dos aplicativos de transporte urbano; Implantação de novas paradas de ônibus intermunicipais; Readequação do transporte coletivo urbano no setor de praias e inclusão de novas linhas nas áreas rurais; Melhorias e modernizações nos serviços prestados pelos ambulantes.

Fernanda Mazzelli- A candidata registrou 6 propostas abordado o assunto: Estudo de viabilidade econômica, criação e implantação da Guarda Municipal; Ampliar a parceria com a Secretaria de Segurança Pública do Estado; Firmar parceria com o Governo do Estado no combate da criminalidade e tráfico de drogas na cidade; Instalar e reativar as câmeras de vídeo monitoramento em pontos estratégicos; Atuar de forma integrada com o Conselho Tutelar; Pleitear ao Governo Estadual o aumento do efetivo policial.

Fredson Fagundes – Sobre a parte de segurança, o candidato registrou uma proposta: Vamos propor a criação de uma Guarda Municipal.

Gedson Merízio – O candidato registrou as propostas para a segurança pública em 10 itens: Criar a Guarda Municipal Armada em parceria com o governo estadual e federal, implementando o centro estratégico e postos operacionais; Agregar as forças de segurança do município; Criar um plano que integre as secretarias para amparo de crianças e adolescentes; Reparar e fortalecer a Rede de Proteção de Ambiente Seguro, agregar também todos órgão de segurança; Criar um plano diretor de segurança, com metas e políticas, baseadas em estatísticas concretas; Desenvolver Políticas Públicas voltada para a estruturação familiar; Criar projetos sociais para a população e buscar parceria do governo estadual com o programa estado presente; Mecanismos de apoio para a casa de abrigo, com foco nas mulheres vítimas de violência; Fortalecer os meios de defesa à mulher; Implantar o cerco inteligente e melhorar o vídeo monitoramento da cidade.

Maria Helena – No plano de governo da candidata não consta propostas voltadas para a área de assunto “Segurança”.

Oziel de Sousa – O candidato registrou duas propostas principais, com algumas subdivisões: Criação de uma Guarda Municipal que exercerá apoio à Polícia Militar, monitoramento preventivo, mediação de conflitos, garantir direitos dos cidadãos, inibir atos que causem prejuízos e danos em bens públicos, priorizando a segurança escolar, deverá também proteger o patrimônio ecológico, cultural e histórico, além de apoiar atividades preventivas no trânsito; Buscar com o Governo do Estado a instalação de uma academia no batalhão.

As propostas abordadas nesta notícia foram registradas e divulgadas pelo Tribunal Superior Eleitoral, através do “Plano de Governo” de cada candidato.

Por João Pedro Barbosa