Um homem foi espancado na tarde desta quarta-feira (07) por populares. Segundo testemunhas, o homem estaria furtando objetos de pessoas que passavam na Praia do Riacho, e acabaram por fazer justiça com as próprias mãos.

A Polícia Militar foi acionada e está no local. O homem, machucado, está deitado em cima de um colchão, porém o homem disse que está bem e irá se recuperar.

Para a polícia, o homem alegou apenas que é de Vitória e que não estaria cometendo nenhum tipo de crime na região, disse ainda que pode ter sido confundido com algum criminoso.

Por João Pedro Barbosa.