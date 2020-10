Para ajudar o eleitor guarapariense nestas eleições municipais, o Portal 27 estará, ao longo desta e da próxima semana, resumindo as propostas dos candidatos à prefeitura de Guarapari em 5 áreas, sendo elas: segurança, turismo, educação, esporte e saúde.

Como segundo tema, foram abordadas as propostas relativas à área de turismo. Veja abaixo a lista de candidatos (em ordem alfabética) e as propostas (de forma resumida):

Bárbara Hora – A candidata registrou 7 propostas relativas à área do turismo: Fortalecimento da Secretaria Municipal de Turismo, Empreendedorismo e Cultura; Atualização do inventário turístico, histórico e cultural do município; Elaboração de um mapa turístico urbano e rural, explorando as montanhas e com projetos de preservação do meio ambiente; Aprofundar o calendário turístico para além do verão, com o carnaval e festas culturais; Criação de um parque de exposição e centro de eventos, com a realização de shows populares no período de baixa estação; Desenvolver o ecoturismo, envolvendo a população das montanhas e o Conselho Municipal de Turismo; Elaborar o Plano Municipal de Turismo, discutindo a Rota Manguezal.

Carlos Von – O candidato registrou 15 propostas: Ônibus turístico que irá passar pelas principais praias da cidade; Circuito das Montanhas que será feito através de ônibus turísticos, explorando a zona rural da cidade; Circuito Histórico, sendo feito através de ônibus jardineira que irá passar pelos principais pontos históricos; Restauração e iluminação de monumentos históricos, preservando a identidade arquitetônica; Lojas colaborativas com artesanato e produtos rurais, feito em um centro de integração de comerciantes e produtores artesanais, nas entradas da cidade; Portais de boas-vindas nas 3 entradas da cidade; Posto de informações turísticas que auxiliará turistas e moradores; Píer turístico para que receba transatlânticos; Incentivo para instalação de grandes empreendimentos e resorts; Retomar com o pedalinho no canal e em outros bairros; Desconto na taxa de licença de ambulantes; Concessão de praças para pequenos comerciantes; Calçadão cultural, contando com comidas e festas na Praia do Morro; Festivais culturais e gastronômicos na cidade de março a novembro; Divulgação das areias monazíticas para atrair turismo de saúde.

Cláudio Paiva – O candidato propôs 11 medidas para o turismo: Rever, atualizar e executar o calendário anual de eventos, com ênfase na baixa temporada; Dar oportunidades aos turismólogos na Secretaria de Turismo; Elaborar um plano sustentável para incluir Guarapari na rota de cruzeiros; Construir um terminal marítimo com infraestrutura para receber grandes navios; Divulgar nas mídias sociais os atrativos da cidade; Criar portais de boas-vindas nas entradas da cidade; Criar um farol no Morro da Pescaria, além de melhorar as condições de visitação do parque; Criar um letreiro no Morro da Pescaria e no Trevo da BR; Melhorar a sinalização dos pontos turísticos; Potencializar e divulgar o turismo ecológico; Criar eventos de agro turismo e ecoturismo, visando melhorar a economia.

Coronel Ferrari – O candidato registrou 6 propostas voltadas para economia e turismo: Estruturar a formação do polo empresarial no município, para fortalecer empresas locais e o desenvolvimento econômico da cidade; Disseminar a importância e vantagem da formalização de negócios e atividades de micro e pequenas empresas, com parcerias entres instituições e empreendedores; Firmar parcerias com instituições de ensino para que ofertem cursos de capacitação para jovens empreendedores; Firmar parceria com instituições para que ofertem cursos de capacitação sobre economia criativa com foco no público feminino; Estabelecer nova visão para o turismo da cidade, propagando o turismo de eventos, negócios, aventura e ecoturismo, deixando de lado o de balneário; Criar rotas turísticas na cidade, integrando o espaço urbano com as belezas naturais, evidenciando também a cultura e gastronomia local.

Edson Magalhães – O candidato registrou 20 propostas para a área de turismo e cultura: Fomento ao agronegócio nas montanhas, com implantação de rotas turísticas; Revitalizar a orla de Meaípe e implantar o Festival de Frutos do Mar; Construir o parque de lazer e entretenimento próximo à Tartaruga; Implantar o calendário oficial de eventos turísticos, com a Feira Arte Sacra, Esquina da Cultura, Circuito gastronômico e Espaço Natal Arte; Implantar o festival Chopp Sertanejo na arena de eventos Tartaruga; Implantar a vila turística de pescadores no bairro Perocão, com gastronomia e cultura; Implantar o Circuito Cultural itinerante com os fazedores de cultura local; Revitalizar as orlas de Setiba; Restaurar os monumentos históricos de Guarapari, o Poço dos Jesuítas, a Casa da Cultura e a Gruta de Sant’ana; Criar o mapa turístico religioso-histórico-cultural; Criar o Dia do Migrante, no primeiro sábado após a semana do Carnaval; Construir e implantar o Mercado de Artesanato e Centro Gastronômico; Construir Marinas, para implantar o transporte aquático turístico; Captar linhas de crédito junto ao BANDES para melhorar a rede hoteleira; Convênio com o SEBRAE para formar profissionais de turismo; Fomento aos blocos e escolas de samba; Regulamentar os transportes coletivos de turismo que entrem na cidade; Implantar o Conselho Municipal de Cultura; Fortalecer as cadeias produtivas regionais do município, fomentando indústria, comércio, turismo e agronegócio, visando desenvolver a cidade.

Fernanda Mazzelli – A candidata registrou 14 propostas para o turismo: Atrair públicos de diferentes locais do país durante todo ano; Secretário Municipal que venda a cidade e atraia novos públicos; Oferecer cursou ou oficinas para atendimento ao turista; Apoiar e desenvolver projetos de incentivo à qualificação da produção associada, souvenirs e artesanato; Identificar novos equipamentos turísticos no município como mirantes e monumentos; Confeccionar material promocional impresso e audiovisual; Valorizar e destacar pontos e monumentos turísticos; Criar e apoiar ações que fomentem o agroturismo; Ordenar a cidade para a alta temporada; Instalar placas bilíngues; Montar um calendário de eventos; Aproveitar os potenciais turísticos, culturais e ambientais dos bairros para criar eventos específicos; Promover a conexão entre o sistema público e privado, visando melhorar a divulgação de eventos e potenciais turísticos; Regulamentar as casas de aluguel.

Fredson Fagundes – O candidato registrou suas propostas em forma de um só texto, juntamente de meio ambiente, turismo e infraestrutura: Plantar árvores e flores, transformando Guarapari no jardim do Espírito Santo, trabalhando juntamente das escolas, comunidade e rede hoteleira; Marcação de ruas com placas indicativas; Limpeza redobrada; Orientação ao turista e respeito ao contribuinte.

Gedson Merízio – O candidato registrou 18 propostas para o turismo, classificadas em desenvolvimento econômico: Elaborar um plano de desenvolvimento do turismo, incluindo todas as potencialidades do município, criando também um Polo Gastronômico, com espaço adequado; Promover a divulgação constante e abrangente dos pontos turísticos, elaborando um calendário anual de eventos e criando uma agência municipal de turismo; Construir um píer para grandes embarcações, também criando um ambiente de incentivo para instalação de grandes redes hoteleiras e resorts; Estudo para a implantação do aeroporto em outra localidade; Investir na infraestrutura e organização dos serviços de transporte, implantando também a sinalização turística e com o projeto de viabilidade da construção de uma nova ponte; Implementar o polo industrial para atração de empreendimentos; Promover a adequação de ofertas de cursos para as necessidades da economia local; Criar projetos de capacitação direcionados ao atendimento ao turista; Reformar o mercado municipal de peixe; incentivar a aquicultura; Criar o projeto internet para todos.

Maria Helena – A candidata registrou 13 propostas juntamente de turismo e cultura: Implantação de placas de sinalização turística na cidade; Capacitação dos profissionais na área de serviços de atendimento aos turistas; Incluir a disciplina Turismo na grade curricular da rede municipal; Elaborar um guia turístico envolvendo as regiões de montanhas e praias; Apoiar e qualificar o serviço do ambulante no atendimento ao turista na praia, com uniformização; Calendário permanente de eventos; Implantação de quiosques entre a Praia do Riacho e Nova Guarapari; Criar pórticos nas entradas da cidade; Criar rotas permanentes de turismo nas montanhas; Implementar incentivos para a ampliação da rede de hotelaria; Divulgar o turismo em âmbito nacional; Criar áreas específicas para prática de esportes nas areias das praias; Criar programas e projetos para valorizar os artistas e artesãos locais.

Oziel de Sousa – O candidato registrou 10 propostas para o turismo, juntamente de cultura e meio ambiente: Valorizar, prestigiar e estimular as manifestações folclóricas e culturais; Articular ações de turismo com o calendário de festas guaraparienses; Abrir canais institucionais de diálogo, estimular e buscar compreender as novas manifestações culturais na sociedade; Desenvolver um programa de estímulo à economia criativa, incentivando a realização de estudos e pesquisas vinculados à atividade cultural; Fortalecer as atividades econômicas baseadas no conhecimento e conectadas ao talento criativo; Criar um programa voltado para os jovens, com desenvolvimento de conexões virtuais e presenciais, buscando soluções locais para as questões culturais; Preservar o patrimônio arquitetônico, urbanístico, paisagístico e imaterial dos conjuntos urbanos históricos; Arborização e paisagismo em pontos estratégicos da cidade; Criar o programa de pesca que atraiam o turista.

As propostas abordadas nesta notícia foram registradas e divulgadas pelo Tribunal Superior Eleitoral, através do “Plano de Governo” de cada candidato.

Por João Pedro Barbosa, estagiário.