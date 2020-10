O Restaurante Pratão Capixaba vai comemorar o Dia das Crianças com uma Live Especial com direito a sorteio de presentes, vale compras, brincadeiras e uma receita do quadro Cozinhando com Amor da chef Bia Mozer que vai cozinhar com a Liz e sua mãe, a blogueira Karla Valentim.

O evento vai acontecer no espaço gourmet do Pratão Capixaba e terá a participação do palhaço Joãozinho Show que vai fazer mágicas, brincadeiras e sorteios para a criançada.

A transmissão ao vivo vai acontecer nesta quinta-feira, 8 de outubro, às 18h30 pelo Facebook e Instagram do restaurante. A apresentação da live vai ficar por conta da Bia Mozer e a jornalista Rosimara Marinho do blog Tudo é Mara.

O Projeto surgiu com o intuito de alegrar o Dia das Crianças, como já é tradicional o restaurante fazer evento nesta data, a exemplo do ano passado que foi lançada a Turma do Chiquinho. Este ano, devido a pandemia, a comemoração será feita online.

A intenção também é mobilizar o comércio local nas mídias sociais, dando mais visibilidade a todos os parceiros envolvidos. Dessa vez, 10 empreendedores e empresas de Guarapari estão participando.

“Nós comerciantes, precisamos nos unir, mediante todas as dificuldades enfrentadas neste ano de pandemia do coronavírus e a Live Especial do Dia das Crianças foi uma forma que encontrei de realizar o evento e mobilizar os parceiros do comércio da nossa cidade”, disse Beatriz Mozer.

A filmagem da live será realizada com câmeras profissionais pela equipe do publicitário e fotógrafo Renan Alves da Alvo Inovação que está iniciando esta modalidade de serviço na região.

Serviço:

Live Especial Dia das Crianças – Cozinhando com Amor

Data: 08/10 – quinta-feira

Horário: 18h30

Facebook.com/prataocapixaba