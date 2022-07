Neste mês de julho, o salão Espaço Vip reinaugurou suas instalações com muitas novidades, espaço amplo, climatizado, com muitos ambientes e serviços para os seus clientes, em Guarapari. O salão, que é referência no setor de beleza e estética na cidade, é uma empresa familiar conduzida pelos irmãos Helton Merisio Espini e Ezio Merisio Espini, agregado ao profissionalismo de uma equipe altamente qualificada.

E o programa Em Destaque com Aline Layber, esteve presente no lançamento do novo espaço e você confere agora todos os detalhes deste grande evento, no Portal 27.