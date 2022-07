A grande atração “surpresa” da 4ª Edição do Esquina da Cultura de Guarapari está confirmada. É a dupla Munhoz e Mariano. A informação foi confirmada pelo próprio Mariano por meio de suas redes sociais.

O festival acontece nesta sexta (29) e no sábado (30), após uma intensa programação que começou no último dia 22. Os últimos dias do evento terão como destaque os shows de Família Lima, Zizi Possi, Ana Canas, e Raffa Torres.

A programação do Festival é gratuita e se estende das 19h às 01h30. Durante todo o período do evento, haverá shows acontecendo nos quatro palcos do evento, além diversas opções de gastronomia, em restaurantes, nas ilhas instaladas ao longo da avenida, food trucks e beer trucks.

No primeiro final de semana o público curtiu Léo Gandelman, Ciça Chadô e banda, Alexandre Borges, The Fevers e Oswaldo Montenegro.

Confira toda programação:

Sexta-feira (29)

19h30- Du Jorge (Palco P. Castanheiras)- Banestes

19h30- Ananda Torres (Palco Namorados)- Beco da Fome

21h- Família Lima (Palco P. das Virtudes)- Bradesco

23h – A surpresa deste ano (Munhoz e Mariano)

Sábado (30)

19h30- Mirano Schuller (P. Namorados)- Beco da Fome

19h30- Banda Gandaya (P. Castanheiras)- Banestes

20h- Ana Canas (Palco P. Areia Preta)- Extrabom

21h- Tango (Palco P. das Castanheiras)- Banestes

22h- Zizi Possi (Palco P. das Virtudes)- Bradesco

23h- Raffa Torres (Palco P. Areia Preta) Extrabom