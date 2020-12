O prefeito de Guarapari, Edson Magalhães, voltou atrás na decisão tomada anteriormente no dia (23), onde publicou um decreto com diversas restrições para tentar conter o avanço da Covid-19 no município.

No entanto, nesta quinta-feira (24), o prefeito editou e publicou um novo decreto, no qual autoriza as atividades dos cinemas na cidade.

Veja abaixo o decreto na íntegra:

“DECRETO Nº 637/2020

DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DE DISPOSITIVO DO DECRETO Nº626/2020.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPARI, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS.

CONSIDERANDO a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional pela Organização Mundial da Saúde em 30 de janeiro de 2020, em decorrência da Infecção Humana pelo novo coronavírus (COVID-19);

CONSIDERANDO o disposto no Decreto Municipal no 254/2020, que declara Estado de Calamidade Pública no Município de Guarapari para enfrentamento da pandemia do COVID-19;

CONSIDERANDO o Artigo 1º do Decreto Estadual no 4769-R, de 1° de Dezembro de 2020;

DECRETA:

Art. 1º. Fica permitida as atividades de cinema no Município de Guarapari.

Art. 2º. Revogam-se as disposições em contrário, em especial, o inciso I do Artigo 21 do Decreto Municipal nº 626/2020.

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor nesta data.

Guarapari/ES, 23 de dezembro de 2020

EDSON FIGUEIREDO MAGALHÃES

Prefeito Municipal”

Agora, com o novo decreto, os cinemas da cidade estão permitidos de funcionarem, desde que sigam as diretrizes estabelecidas anteriormente, como a limitação de número de pessoas nas salas e a disposição de álcool em gel.