Com o final do ano chegando, muitas famílias mantém a tradição de se encontrarem e festejarem juntos os feriados do Natal e Ano Novo, porém, devido à pandemia, o Portal 27 separou algumas recomendações de especialistas para que consigam comemorar em segurança.

As recomendações foram publicadas pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e mostram algumas formas de diminuir o contágio. No entanto, lembre-se: As autoridades estaduais já recomendaram que se evite reuniões com várias pessoas. A forma mais segura de evitar ser contagiado é passando os feriados em casa e apenas com os familiares que moram com você.

Veja abaixo os protocolos

-Recomendações Gerais

Use máscara sempre que não estiver comendo ou bebendo;

Guarde a máscara em um saco quando não estiver usando;

Mantenha a máscara limpa e seca, leve uma extra por precaução;

Evite aglomerações, tente se manter a 2 metros de distância de outras pessoas;

Evite apertar as mãos e abraçar os outros;

Fique em locais abertos e arejados, evite áreas com uso de ar-condicionado;

Lave as mãos frequentemente com água e sabão ou álcool;

Não compartilhe copos, talheres e pratos;

Lave as mãos sempre que encostar em objetos que foram tocados por outras pessoas, como garrafas, jarras e utensílios que são usados para servir a comida.

-Recomendações para festas em casa

Limite o número de convidados para que possam manter 2 metros de distância entre si;

Peça para que os convidados fiquem de máscara e levem extras, caso seja necessário;

Use locais abertos e arejados, evite o ar-condicionado;

Evite que os convidados formem filas e fiquem próximos dos alimentos sem o uso de máscaras;

Disponibilize papel para a secagem das mãos, evite o uso de toalhas;

Disponibilize álcool em gel;

Disponibilize lixeiras com acionamento por pedal, para evitar que os convidados toquem a mesma superfície;

Organize para que os convidados se sentem distantes, respeitando os 2 metros entre cada.

-Recomendações para o preparo das comidas

Lave as mãos e use máscara durante o preparo;

Limite o número de pessoas na cozinha ou no ambiente onde está sendo feita a comida;

Ofereça molhos e condimentos em embalagens individuais, evite o uso de potes ou outros que sejam compartilhados;

Evite compartilhar utensílios para servir a comida, o melhor é que uma pessoa, com as mãos higienizadas e de máscara, fique responsável por isso;

Após o evento, lave tudo com água corrente e detergente.

-Recomendações de pessoas que devem evitar participar