O Sistema Universidade do Estado do Espírito Santo – UniversidadES lançou, em parceria com o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo (Ifes), cursos on-line para acesso gratuito aos capixabas. São os chamados MOOCs (do inglês Massive Open On-line Course), abertos e massivos, considerados como de “autoestudo”, ou seja, de livre acesso a qualquer pessoa, sem exigência prévia de escolaridade ou processo seletivo.

Os capixabas podem inscrever-se gratuitamente nos cursos, que já estão disponíveis na página do Cefor/Ifes (https://mooc.cefor.ifes.edu.br/). A UniversidadES é coordenada pela Secretaria de Inovação e Desenvolvimento (Sectides).

“O governador Renato Casagrande nos colocou o desafio de trabalharmos para a criação de uma universidade Estadual. Somamos esforços e parceiros para a concretização deste sonho, que já nasceu em formato inovador, aliando o ensino a distância ao aproveitamento de estruturas físicas já existentes. Em um ano de criação, a UniversidadES já colhe bons frutos, com ofertas de graduação, pós-graduação, formação profissional e avançada, além de pesquisa, extensão e inovação”, ressaltou o subsecretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação, Denio Rebello Arantes.

“Agora, damos mais um passo importante em parceria com o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo, o Ifes. Afinal, os MOOCs massificam ainda mais o alcance dessa política pública tão relevante para a educação no Espírito Santo, que é a UniversidadES”, completou Arantes.

Ao todo, foram lançados oito cursos. São eles: “Caminhos para a alfabetização no contexto da deficiência visual”, “Aprendendo a licitar com a Administração Pública”, “Inovação social no âmbito das políticas públicas”, “Estatística com o R”, “Escrita Acadêmica sem sofrimento”, “Desvendando o Plano Educacional Individualizado (PEI)”, “Introdução à metodologia da pesquisa” e “Estratégia de pesquisa qualitativa – aspectos práticos”.

Os cursos têm carga horária de 30 a 60 horas e foram elaborados por professores do Ifes. O projeto prevê o lançamento de 30 MOOCs até 2024.

A professora doutora Vanessa Battestin, coordenadora dos cursos MOOCs do Ifes, destacou a relevância desta modalidade de ensino. “Trabalhar com MOOCs nos motivam muito porque consideramos este formato de ensino uma grande forma de difusão do conhecimento e democratização da educação. Nós acreditamos que quanto mais pudermos democratizar a educação, melhor será para o avanço da nossa sociedade”, pontuou.



UniversidadES

O Sistema Universidade do Estado do Espírito Santo – UniversidadES, vinculado à Secretaria de Inovação e Desenvolvimento, foi instituído pelo Decreto nº 5.009-R, de 11 de novembro de 2021. O sistema reúne e organiza as políticas públicas estaduais de educação profissional de níveis Técnico e Superior, além da pesquisa, extensão e inovação. Os cursos são nas áreas STEAM – do inglês: Science (Ciências), Technology (Tecnologia), Engineering (Engenharia), Arts (Artes) e Mathematics (Matemática) – motores econômicos para a indústria 4.0 e os desafios do futuro.

Além da estruturação de um sistema estadual integrado de Ensino Superior e Profissionalizante, com a oferta gratuita de formação e capacitação aos cidadãos do Espírito Santo, a UniversidadES traz ainda novas vagas de graduação e pós-graduação para os capixabas, por meio da criação da Universidade Aberta Capixaba (UnAC).

O programa visa ainda a gerar oportunidades de emprego e renda para os capixabas, por meio de três eixos: a oferta de Ensino Superior de graduação e pós-graduação; oferta de Ensino Técnico, profissional, educação financeira e empreendedora; e o investimento em pesquisa, extensão e inovação. Além disso, o Sistema UniversidadES foi desenhado de modo a colaborar e dar suporte na estratégia de cumprimento das metas do Plano Estadual de Educação (em especial as metas número 6, 11, 12, 13 e 16).