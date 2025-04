ES Gás apresenta plano de R$ 1 bilhão para expansão e descarbonização até 2030 no Espírito Santo

A ES Gás anunciou, ontem, quinta-feira (17), um plano de investimentos de R$ 1 bilhão para os próximos cinco anos, com foco na ampliação da infraestrutura de gás natural, sustentabilidade e desenvolvimento regional. A apresentação foi realizada durante um evento na sede da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes), em Vitória, e contou com a presença de autoridades, empresários e representantes do setor energético.

Protocolado na última segunda-feira (14) junto à Agência de Regulação de Serviços Públicos do Espírito Santo (ARSP), o plano estabelece diretrizes estratégicas da concessionária até 2030, com base em quatro pilares: descarbonização, segurança energética, competitividade e desenvolvimento regional.

O governador Renato Casagrande participou do lançamento e destacou os avanços proporcionados pela privatização da empresa. “Tomamos a decisão certa ao vender a ES Gás. Buscamos uma empresa com know-how que pudesse contribuir para o crescimento do Espírito Santo. Temos uma legislação moderna, a primeira do Brasil, e uma agência reguladora que atua com excelência e independência. Além disso, estamos renovando a frota de ônibus com veículos movidos a biometano e reduzimos a alíquota do ICMS para o gás industrial e o GNV, como parte das metas do programa ES Mais+Gás”, afirmou.

O presidente da Findes, Paulo Baraona, destacou o impacto dos investimentos no setor produtivo. “Pesquisas recentes mostram que sete em cada dez empresas capixabas planejam investir em descarbonização. O gás natural tem papel fundamental nesse processo de transição energética, contribuindo para uma matriz com menor emissão de carbono”, disse.

O plano da ES Gás está estruturado em três grandes programas de aceleração:

Interiorização do desenvolvimento – R$ 300 milhões Democratização energética – R$ 470 milhões Segurança e confiabilidade operacional – R$ 230 milhões

A meta é realizar, em apenas cinco anos, o equivalente ao que foi feito nas últimas duas décadas e meia. Entre os principais resultados previstos estão a implantação de 480 quilômetros de novas redes de distribuição, a conexão de 92 mil novos consumidores, o atendimento a 30 novas indústrias e a ampliação da cobertura para cinco novos municípios capixabas.

O diretor-presidente da ES Gás, Fabio Bertollo, ressaltou a importância da iniciativa. “Nosso objetivo é entregar o gás que o Espírito Santo precisa, com foco na interiorização, na redução das emissões e no fortalecimento da competitividade. Estamos construindo uma matriz energética mais robusta, diversificada e segura, capaz de atrair novos investimentos e acelerar o desenvolvimento do Estado”, destacou.

Outro ponto central do plano é a integração de quatro usinas de biometano à rede da concessionária. O combustível, 100% renovável, será essencial na estratégia de descarbonização. A expectativa é evitar a emissão de cerca de 900 mil toneladas de CO₂ por ano até 2030, contribuindo diretamente para os objetivos do Plano de Descarbonização do Espírito Santo.

Os investimentos também estão alinhados ao programa ES Mais+Gás, desenvolvido pelo Governo do Estado em parceria com 22 instituições públicas e privadas, incluindo a ES Gás e o Grupo Energisa. A iniciativa já gerou avanços significativos, como a redução do ICMS do GNV de 17% para 12% e o aumento do volume de gás negociado no mercado livre, que deve alcançar 82% em janeiro de 2025.