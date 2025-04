“Uma Noite para Brilhar”: Baile da Revista Sou chega à 3ª edição com cunho solidário e promete noite memorável em Guarapari

SAVE THE DATE – Pelo terceiro ano consecutivo, a Revista Sou, por meio da HM Comunicação, prepara mais uma edição do tradicional Baile da Sou, que em 2025 traz o tema “Uma Noite para Brilhar”. O evento, que já faz parte do calendário social de Guarapari, será realizado no dia 17 de maio, a partir das 21h, no Centro de Eventos Luazul.

Além da proposta de sofisticação e celebração, a edição deste ano também terá um caráter solidário. Estão sendo arrecadados alimentos não perecíveis para a montagem e distribuição de cestas básicas. Os participantes poderão entregar suas doações no dia do evento ou, se preferirem, solicitar a coleta antecipada.

Entre as atrações confirmadas, o baile contará com a animação da Banda Happysom, conhecida pela energia contagiante. O buffet será comandado pelo Villaggio Eventos, que trará um serviço volante e mesas de degustação como novidade. A carta de drinks fica por conta do RH Drinks, com novas opções de bebidas. O evento também contará com o Foto Na Mão, que oferecerá registros impressos na hora e um túnel infinity para fotos instagramáveis. Toda a produção estará sob a coordenação da experiente cerimonialista Marinete Miranda.

“Estamos preparando ambientes e decoração à altura do tema, com diferenciais em relação às edições anteriores. Queremos surpreender o público que nos prestigia. Esta terceira edição promete ser especial”, afirma a organização.

A escolha do tema “Uma Noite para Brilhar” reflete o espírito da festa. “Não é só uma comemoração, é uma celebração de conquistas e amizades. O brilho remete à alegria, à felicidade e à oportunidade de confraternizar em grande estilo. O público merece esse brilho que vamos proporcionar. Será lindo!”, destaca a equipe da Revista Sou.

Prestes a atingir a marca de 60 edições desde sua criação, em 2013, a Revista Sou comemora a consolidação do baile como um dos principais eventos sociais da cidade. “Mais que uma festa, o Baile da Sou é uma grande oportunidade para empresas fortalecerem seu relacionamento com o público. Reunimos cerca de 400 pessoas por edição, entre empresários e formadores de opinião, em uma noite com música, gastronomia e experiências inesquecíveis”, conclui a organização.

Os ingressos e mesas já estão à venda. Interessados podem obter mais informações e realizar a compra pelo número (27) 99986-7264.