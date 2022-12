Uma noite mágica. Assim pode ser definida a apresentação maravilhosa que a escola Maxime fez com seus alunos da educação infantil para os pais e familiares na noite do último sábado (3). O tema das apresentações foi uma viagem fantástica pelo mundo da imaginação.

Coordenados pelos professores, os pequenos alunos, com idades a partir de 1 ano, apresentaram danças e interpretações de vários temas que percorrem o mundo infantil. Tiveram os Smurffs, A Bela e a fera, Tarzan, Rei Leão, Aladin e Jasmine, Rapunzel, Peter Pan e Sininho, O Mágico de Oz e Valente. Ficou tudo maravilhoso e quem esteve presente foi ao delírio com tanta fofura nos palcos.

Uma das diretoras da escola, Mary Lucy Gomide Lucci, explicou o processo envolvendo essa linda apresentação. “Todo final de ano realizamos o encerramento do ano letivo para os pais prestigiarem suas crianças asssom perceberem a evolução das crianças quanto à oralidade, psicomotricidade e timidez.”, explica ela.

A quadra da escola onde aconteceu a apresentação estava lotada. Os pais maravilhados com as apresentações dos filhos e com o cuidado da escola. Heliomar Jacob de Abreu, que é pai do pequeno Miguel e estava acompanhando tudo ao lado da esposa Rafaela, falou da importância dessas apresentações.

“Essas festas que a escola promove faz com que tenha integração entre as famílias e isso é muito importante. E também cria um elo com essas crianças que estão no início de seu desenvolvimento. Um elo social, de alegria e felicidade. Isso é muito importante no desenvolvimento da criança”, disse ele. Veja algumas fotos do evento.

Ele finaliza falando da sua satisfação com o ensino da escola Maxime. “Estou muito satisfeito. Eu não trocaria meu filho de escola hoje, porque a escola tem dado tudo que ele precisa. Tanto no sistema acadêmico, como na inserção dentro da sociedade”, explicou Heliomar.