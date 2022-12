A Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Manoel Rosindo da Silva, localizada no município de Guarapari, promoveu o 2º Concurso de Desenho, com o tema “Quero o meu meio ambiente inteiro”. A ação teve como público-alvo alunos do 9º ano dos ensinos Fundamental e Médio, do turno matutino.

O concurso tem como objetivo despertar o talento artístico dos estudantes, intensificar a liberdade de expressão e integrar os participantes na sociedade, por meio das capacidades e habilidades.

Todos os alunos participantes foram premiados com certificados e presentes, além de medalhas para os cinco primeiros lugares.

O concurso teve a iniciativa e organização do coordenador de turno, Giovani Silva Costa, e a adesão de toda a equipe administrativa e pedagógica da escola.

Alunos vencedores:

1° lugar: Ana Júlia da Costa Coradello

2° lugar: Raphael Brandão de Souza

3° lugar: Sofia Rodrigues Lazzarotti

O 1° Concurso foi realizado em 2018, com o tema “Consciência Negra”, e teve como vencedora a estudante Thalita Cardoso, uma jovem autista, que hoje expõe e vende obras em diversas galerias de arte do Estado do Espírito Santo.