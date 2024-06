Débora Barth, esposa do soldado da Polícia Militar, Saimen Rodrigues, baleado na cabeça no dia 1º de maio durante uma abordagem a um veículo em Cidade Pomar, Serra, comemorou no Instagram a recuperação do marido. “São as pequenas vitórias, uma depois da outra, que Deus vai nos proporcionando, que vão levando a gente seguros pela tempestade”, disse em uma publicação na rede social neste domingo (9).

Saimen despertou do coma no dia 15 de maio, duas semanas após ser atingido pelo disparo. Ele passou por cirurgias e a sedação foi retirada no dia 6, estando em coma desde quando foi baleado.

No início deste mês, a esposa do policial fez outro relato emocionado nas redes. “É triste parar para pensar. Uma pessoa tão boa, tão meiga, tão amada, tão dedicada. Jamais mereceria ter que passar por todo o sofrimento que ele está passando nesse processo. Toda a vida planejada, tudo dando certo, tantos planos encaminhados”.

Preso. A Polícia Militar prendeu, no dia seguinte ao crime, 2 de maio, um homem de 25 anos suspeito de atirar no soldado Saimen Rodrigues. Ele foi identificado pela PM após dar entrada no Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, no mesmo município. A identidade do preso não foi divulgada.

O suspeito foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio qualificada e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Ele acabou sendo baleado durante a troca de tiros com os policiais militares e estava internado.

Uma mulher de 25 anos foi conduzida à Delegacia Regional da Serra, onde foi ouvida e liberada, já que a autoridade policial não identificou elementos suficientes para realizar a prisão em flagrante naquele momento.