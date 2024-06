Em 2016, o vereador Dito Xaréu criou uma lei inovadora que instituiu o Festival de Food Truck no calendário oficial de eventos de Guarapari. Esse projeto de lei, criado ainda na gestão do ex-prefeito Orly Gomes, foi um marco importante para a cidade, visando não apenas enriquecer o calendário cultural local, mas também proporcionar um aumento na geração de renda e desenvolvimento turístico durante a baixa temporada.

Festival de Food Truck. Dito Xaréu explicou que a ideia do projeto surgiu da necessidade de atrair recursos para a cidade. “Guarapari é a capital internacional do turismo, é uma cidade que recebe turista de tudo quanto é parte do mundo. O food truck existe nas grandes capitais do país e Guarapari pertence ao mundo. Nossos munícipes e nossos visitantes precisam de desenvolvimento para Guarapari e isso vai trazer renda para o município”, afirmou o vereador na época. Ele também destacou que a intenção era fomentar o turismo especialmente no período de baixa temporada. “Nossa intenção foi só fomentar o turismo na baixa temporada, naquele curto espaço de férias”, concluiu.

Abriu caminho. A implementação do Festival de Food Truck abriu caminho para a criação de outro grande evento na cidade, o Festival Esquina da Cultura. Sob a gestão do prefeito Edson Magalhães, o festival expandiu o conceito inicial e integrou não apenas a gastronomia dos food trucks, mas também uma rica programação cultural com muita música e arte, tornando-se um dos principais eventos do calendário de Guarapari.

“É uma oportunidade única para os moradores e turistas aproveitarem o melhor que Guarapari tem a oferecer, reforçando a importância da cidade como um destino turístico culturalmente rico e diversificado. projetos bem pensados e direcionados podem trazer benefícios duradouros para a comunidade. O sucesso contínuo do Festival Esquina da Cultura é um testemunho do potencial de Guarapari para se destacar no cenário cultural e turístico do Brasil.”, disse o vereador Dito.

6ª Edição do Esquina da Cultura: um espetáculo de música e cultura

A 6ª edição do Festival Esquina da Cultura está prestes a acontecer, prometendo ser um dos maiores eventos culturais do ano em Guarapari. Com datas já confirmadas para os dias 19, 20, 26 e 27 de julho, o evento acontecerá na Avenida Joaquim da Silva Lima, no centro da cidade, e contará com mais de 10 artistas nacionais, além de músicos regionais e locais.

Os destaques desta edição incluem artistas renomados como Thiago Martins, Leo Maia, Thiago Arancam, Zé Geraldo, George Israel (ex-Kid Abelha), Flávio Venturini, Sá & Guarabyra, Daniel Boaventura, Demônios da Garoa, e a banda Finest Hour. Além deles, a programação contará com apresentações da Orquestra Filarmônica de Mulheres, Mariana Coelho do The Voice Brasil, Marcos Côco, T3 Band, Melina & Banda Talentos, Mirano Shuller, Du Jorge, Mariana Muller, Graciella D´Ferraz e Edy do Sax.