A Prefeitura de Anchieta irá receber do governo do Estado, por meio do Fundo Estadual de Apoio ao Desenvolvimento Municipal – Cidades, um investimento de R$ 8 milhões para pavimentação de ruas, elaboração de projetos e aquisição de equipamentos para infraestrutura.

Conforme informações da Secretaria Municipal de Infraestrutura, esse valor foi divido da seguinte forma: R$ 5 milhões para obras de drenagem e pavimentação de ruas no balneário de Castelhanos; R$ 2,5 milhões para aquisição de uma patrol, uma pá carregadeira e um caminhão caçamba, esse entregue em agosto.

Revitalização. E outros R$ 500 mil serão destinados para execução de projetos arquitetônico, contemplando a revitalização da Vila Olímpica, uma nova praça no distrito de Alto Pongal e duas novas unidades de saúde, sendo uma Estratégia de Saúde da Família (ESF) e um Centro de Reabilitação. Essas obras serão ainda licitadas e construídas com recursos próprios ou por meio de captação de investimentos com o próprio governo estadual ou emenda parlamentar.

De acordo com o secretário de Infraestrutura, Leonardo Abrantes, os valores são disponibilizados para o município mediante a execução do plano de trabalho. “Com apoio do Estado iremos realizar esse grande serviço na comunidade de Castelhanos e ainda desenvolver outros importantes projetos para o nosso município”, destacou Abrantes.

Para o prefeito Fabrício Petri o fundo representa um relevante mecanismo de apoio financeiro prestado pelo Estado por meio de transferência fundo a fundo aos municípios. “Esse apoio é de grande importância para os municípios. No nosso município esse recurso irá possibilitar a execução de importantes projetos como a pavimentação de ruas do balneário de Castelhanos, que recentemente recebeu a revitalização da orla”, disse Petri.

O Fundo Cidades contempla investimentos públicos na elaboração de carteira de projetos municipais, preparando os municípios capixabas para captação de recursos e na execução de investimentos que impactam diretamente na vida dos munícipes, além de projetos e obras nas áreas de infraestrutura econômica e social, segurança, educação, saúde, assistência social, agricultura, educação, esporte, turismo, habitação de interesse social, meio ambiente e infraestrutura urbana e rural.