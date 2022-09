Empreendedores criativos e culturais do Espírito Santo podem se inscrever para participar do curso Música & Negócio oferecido pelo Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Espírito Santo (Sebrae/ES) em parceria com a Secretaria de Estado da Cultura (Secult).

Ao todo, são 100 vagas gratuitas para o curso, que é ministrado pelo Instituto Gênesis da PUC-Rio e Multimeios Produções e foi eleito o melhor programa de formação em Music Business do Brasil.

As inscrições podem ser feitas pelo link: https://bit.ly/cursoMusicaeNegocio e ficam abertas até o dia 16 de setembro. De acordo com a analista técnica do Sebrae/ES, Jéssika Tristão, a iniciativa tem como objetivo fortalecer o setor no estado.

“Esta é uma oportunidade para que os empreendedores do setor cultural possam se capacitar para fazer a gestão da carreira de forma sustentável, efetiva e com visibilidade para crescimento. Muitos artistas têm dificuldade de se verem como empreendedores e nós queremos mudar essa realidade”, explica a analista.

Podem se inscrever para o curso os grupos de artistas, produtores, músicos, podcasters, profissionais de marketing e comunicação, proprietários de estúdios, empresários artísticos e outros empreendedores do setor musical. Todos precisam estar com o CNPJ ativo e sediado no Espírito Santo.

Como será o curso? O curso, com dois meses de duração, será de 26 de setembro a 24 de novembro, duas vezes na semana, realizadas às terças e quintas-feiras, das 19h às 20h30. As aulas serão online, sendo parte do conteúdo ao vivo e parte gravado.

Entre os temas a serem abordados estão: ecossistema da música e empreendedorismo; criatividade, marketing e performance; gêneros musicais mais consumidos no Brasil; gravadoras e selos; distribuição digital; o mercado do rádio, das web-rádios e dos podcasts, entre outros.

Seleção. O processo seletivo terá um perfil qualitativo, onde também será avaliada a maturidade da empresa no segmento musical. Os 100 selecionados vão receber um e-mail de confirmação até o dia 21 de setembro e precisam dar retorno em até dois dias úteis.