As inscrições para o processo seletivo de alunos para as novas turmas do Projeto Música para Todos serão abertas no próximo dia 10 de setembro. Os cursos são semipresenciais para iniciantes em Música. Ao todo, serão ofertadas 530 vagas e a seleção se dará por ordem de inscrição.

De acordo com o edital publicado no site da Faculdade de Música do Espírito Santo (Fames), há vagas nos municípios de Afonso Cláudio, Alegre, Cachoeiro de Itapemirim, Castelo, São Mateus, Santa Leopoldina, Serra, Vargem Alta e Vitória.

É necessário que os candidatos residam no município, ou nas proximidades, uma vez que as atividades práticas serão feitas de forma presencial, em cada município.

Já as aulas acontecem na modalidade on-line, dentro da plataforma da Superintendência de Educação a Distância da Universidade Federal do Espírito Santo (Sead/Ufes)

Os cursos oferecidos são:

Introdução a conceitos da linguagem, tecnologias e produção musical;

Desenvolvendo a musicalidade por meio da percussão;

Introdução ao mundo das teclas 1;

Introdução ao mundo das teclas 2;

Iniciação ao violão 1;

Iniciação ao violão 2.

O candidato deve verificar no edital a disponibilidade dos cursos e as vagas por município, bem como os endereços dos locais das atividades.

Os cursos, que são inteiramente gratuitos, têm 16 semanas de duração e carga horária de 60 horas.

As inscrições vão até o dia 13 de setembro e devem ser feitas por meio do formulário de inscrição on-line, cujo endereço está informado no edital.

O projeto Música Para todos é uma ação transversal entre a Secretaria da Educação (Sedu), por meio da Fames, Ufes, via Superintendência e Educação a Distância (Sead), juntamente com a Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti), por meio da Universidade Aberta Capixaba (Unac) e Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (Fapes), além dos Polos Universidade Aberta do Brasil e Centros de Educação, Trabalho e Tecnologia, localizados em cada município.

Serviço:

Processo Seletivo | Projeto Música para Todos

Inscrições: 10 a 13 de setembro

Página do Candidato

Formulário de Inscrição

Baixar Edital